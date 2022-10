El submarino amarillo

La canción Yellow Submarine de la banda británica de rock, The Beatles, cantada por Ringo Starr fue grabada en 1966.

El submarino de The Beatles debe ser de los pocos que no está incluido en el cómic Periscopio que recoge historias reales sobre submarinos hundidos, desde el primer submarino que entró en combate en la guerra de Secesión. Así, conoceremos el devenir del Surcouf, de la Armada francesa, por entonces el submarino más grande del mundo, que portaba un hidroavión y que tuvo una historia muy particular en la Francia ocupada de la Segunda Guerra Mundial. La historia del submarino argentino Ara San Juan y del italiano Macallé, se narra en paralelo. Del frente del Pacífico se rescata la historia de los cinco submarinos enanos nipones que atacaron Pearl Harbor. No podía faltar el misterio del U-333.

Emilio Balcarce (Tartagal, Argentina, 1956) aprendió a escribir guiones por correspondencia, siendo su maestro Alberto Contreras, autor de El regreso de Osiris en el diario Clarín. Como dibujante y autor de sus propios propios guiones, se presenta en 1977 a Alberto Salinas, que le permite a Balcarce iniciar una extensa carrera como autor en las revistas más importantes de Argentina, como Skorpio, Fierro, D’Artagnan y Nippur Magnum, y también de Italia, Francia, España y Estados Unidos. Balcarce ha trabajado con dibujantes, como Juan Giménez, Juan Zanotto, Lucho Olivera, Enrique Breccia, Arturo del Castillo, Carlos Meglia, Eduardo Risso, Sergio Ibáñez o Eugenio Zoppi. En 1990, su serie Crónicas del Tiempo Medio ganó el premio El Eternauta a la mejor serie del año.

Óscar Yáñez (Buenos Aires, Argentina, 1977) estudió dibujo en la Escuela Garaycochea con Alberto Salinas y dirección de cine en el CIEVYC. Como dibujante de historietas, fue parte de distintos proyectos para muchas editoriales de América y Europa. Como dibujante de storyboards para publicidad, televisión y cine, participó en largometrajes argentinos como Boogie, el aceitoso, sobre el personaje de Fontanarrosa, Gaturro, Corazón de León, Rouge amargo, El invierno y Las grietas de Jara, entre muchos otros.

El Surcouf fue un gran submarino de crucero francés que fue botado en octubre de 1929, y tomaba su nombre del corsario francés Robert Surcouf. El hidroavión había sido diseñado exprofeso para el submarino e iba en un hangar a popa. El modelo de hidroavión era el Besson MB.411 con una autonomía de vuelo de 400 km ampliable. Cuando se inició la Segunda Guerra Mundial era el submarino más grande del mundo. Periscopio narra su servicio, sobre el cual pesó que Francia fuese derrotada por los alemanes.

El ARA San Juan (S-42) entró en servicio en la Armada Argentina en 1985. Se trataba de un submarino de construcción alemana, ideado para resolver con éxito operaciones de minado y ataques contra la superficie. Se le dio por desaparecido el 15 de noviembre de 2017, con el conjunto de la tripulación, compuesto por 44 personas a bordo. Pese a las operaciones de búsqueda no fue hasta finales de 2018 cuando se encontraron los restos del mismo.

El USS Tang (SS-306) fue comisionado el 15 de octubre de 1943 con Richard H. O'Kane al mando. Su primera patrulla de guerra comenzó el 22 de enero de 1944, y se saldó con el hundimiento de cinco barcos enemigos. Tuvo otras cuatro misiones exitosas hasta llegar a la quinta y última.

En su última misión, hundió dos cargueros a mediados de octubre de 1944 y del 23 al 24 de octubre irrumpió en un gran convoy enemigo a riesgo de ser hundido por un carguero que le embistió. Tang eligió sus primeros objetivos y luego disparó torpedos a cada objetivo. Luego, lanzó más torpedos a otro transporte y petrolero. Se zafó de un destructor, pero no pudo evitar que un torpedo lanzado por el propio submarino lo hundiese. Solo nueve tripulantes, incluido el oficial al mando, sobrevivieron al incidente.

El Tang fue distinguido con cuatro estrellas de batalla. El teniente comandante Richard H. O'Kane, el oficial al mando del submarino, recibió la Medalla de Honor por las heroicas acciones finales de Tang.

El U-333, de la Armada alemana, fue botado el 14 de junio de 1941. Realizó doce misiones y se integró en nueve wolfpacks. El 31 de julio de 1944 sufrió un ataque desde las fragatas HMS Starling y Loch Killin.