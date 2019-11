Los socialistas exhumarán a las 7.500 víctimas franquistas de la provincia de Huelva

“Nos estamos jugando mucho por la democracia”

A Fernando Martínez, responsable de memoria histórica en el PSOE, no se le escapa el ascenso de Vox, “muy peligroso porque es el ascenso de un partido de ultraderecha, de un partido xenófobo que cuestiona la Constitución Española, que genera odio y desasosiego a la convivencia en España”. El socialista asegura que este domingo “nos estamos jugando mucho”. “Hemos luchado muchísimo por la democracia, por las libertades, y eso no se puede tirar por la borda”. Apuntó Fernando Martínez, además, con el dedo a “las dos derechas que están pactando con ellos en Andalucía, que no se atreven a poner freno a la ultraderecha”.