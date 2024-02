Los socialistas críticos onubenses se rebelan y exigen una mayor integración en el partido en Huelva

Los críticos del PSOE han decidido echar un nuevo pulso a la dirección actual del partido que escenificaron esta semana no asistiendo a la reunión del Comité Provincial para expresar su protesta por lo que consideran una falta de integración en los órganos de dirección del partido. Un malestar que han querido difundir públicamente.

Al comité, según estas fuentes, no asistieron miembros del Comité Provincial del Partido Socialista Obrero Español de Huelva que son representantes de agrupaciones como las de la propia capital, de la Cuenca Minera como Nerva, Berrocal, La Zarza o Valverde del Camino. También por el Andévalo se ausentaron miembros de Cabezas Rubias, Santa Bárbara, Paymogo, La Puebla de Guzmán o Cerro del Andévalo. Por el Condado miembros de agrupaciones como Almonte, Bollullos, La Palma, Villalba o Manzanilla . Del área metropolitana y la Costa se han sumado como ausencias miembros de Punta Umbría, Cartaya o Trigueros. Por último, de la Sierra, miembros de Higuera de la Sierra, Fuenteheridos, Cumbres Mayores, Galaroza, Cortegana, Jabugo, Puerto Moral, Corteconcepción, Rosal de la Frontera, Los Marines o Almonaster la Real.

Para los socialistas críticos onubenses el "plantón" a la dirección provincial se produce en protesta por el "castigo que ésta les sigue infligiendo, negándoles toda participación en un proyecto que da claras muestras de agotamiento y de necesidad de cambios. La militancia socialista no entiende que se quiera seguir dejando a la mitad de los compañeros y compañeras fuera del proyecto, máxime tras haber perdido por primera vez desde la Transición la Diputación Provincial, el control de la empresa pública GIAHSA, numerosas Mancomunidades como la MAS y el gobierno de una treintena de municipios, entre ellos el de la capital". Estos militantes entienden que "los desastrosos resultados han puesto en evidencia la incapacidad política de esta dirección y no vemos ningún espíritu autocrítico ni de modificación de este pésimo rumbo" y que "se trata como enemigos y no como compañeros a muchos militantes que apuestan por un cambio en la política del partido y que a pesar de ofrecerse en numerosas ocasiones a la dirección provincial para ayudar a hacerlo posible, dicen no recibir por parte de esta más que silencio"."Desde hace años nos estamos ofreciendo para ayudar. Hoy, después de perder todo el poder institucional, es evidente que es necesario hacer un cambio que pasa, inevitablemente, por sumar a compañeros y compañeras. La descomposición orgánica que están provocando de manera consciente por no querer incorporar a más compañeros es la que nos está conduciendo a una irrelevancia política incomprensible", sentencian.

Dentro del documento difundido añaden que "si no cambia nada, seremos incapaces de darle la vuelta a la peor situación del socialismo onubense en su historia". A esta preocupación por la situación provincial añaden su "impotencia de no poder incorporarse más allá de sus propias redes sociales a la necesaria defensa de las políticas que desde el gobierno central está llevando a cabo Pedro Sánchez. La dirección provincial no está sabiendo vender a la ciudadanía todas las políticas progresistas que se están poniendo en marcha. Nos falta discurso y nos falta gente en la calle. Dos cosas que ponemos a su disposición y que se niegan a recibir. Es frustrante", aseveran.Señalan que "esta numerosa representación del comité provincial que no ha acudido en señal de protesta solo pide altura de miras y generosidad para superar el peor momento del socialismo en la provincia. No podemos hacer como si no hubiera pasado nada. La situación es grave y sorprende ver esa puesta en escena recurrente con la que normalizan las derrotas. O cambiamos o nos costará décadas recuperarnos de esto". "La incredulidad comienza a brotar ya en miembros de la propia ejecutiva provincial, uno de los cuales afirma que si continúa esta actitud egoísta e infantil por parte de nuestra dirección provincial, no descartan abandonar el citado órgano para trabajar desde sus respectivas Agrupaciones Locales y traer un cambio al PSOE de Huelva que haga posible la derrota de la derecha y la extrema derecha en la mayoría de los municipios y en el Gobierno de la Diputación Provincial y ayudar al PSOE-A para la recuperación de Junta de Andalucía", critican duramente. Los críticos socialistas manifiestan su "más rotunda oposición a la remodelación de la Comisión Ejecutiva Provincial presentada por la secretaria general al Comité por haberse abordado desde la exclusión, el secretismo y el desprecio y la marginación a la mitad del partido en Huelva y se considera una gran oportunidad perdida para haber producido una integración de todas las sensibilidades y de todas las energías del partido en la provincia. Nunca sobra nadie en el Partido, pero en esta situación crítica menos aún".