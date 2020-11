Los sindicatos se movilizan para protestar contra la orden que "suprime" permisos a los sanitarios

El sindicato lamenta que el Servicio Andaluz de Salud "no tenga actualizada la bolsa de trabajo", al tiempo que critica que las contrataciones sean un "auténtico caos". Así, UGT señala que el SAS "quiere rematar su maltrato a los trabajadores que se están dejando la piel en nuestro centros sanitarios".

Salud asegura que las medidas no serán aplicadas "de momento"

La Delegación Territorial de Salud, a través de la delegada, Manuela Caro, ha asegurado que las medidas referidas al colectivo sanitario que se recogen en la Orden de 8 de noviembre "no serán aplicadas de momento, porque no es necesario", dado que en estos momentos "se sigue contratando profesionales a diario". No obstante, ha insistido en que tales normativas se han dispuesto "por el bien de la ciudadanía, teniendo en cuenta la situación excepcional que ha traído consigo la actual pandemia", al tiempo que ha puesto en valor "la capacidad de los sanitarios para dar un paso adelante cuando más se les necesita".