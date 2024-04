Simon L. Dolan, líder mundial en Psicología del Trabajo, es nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Huelva

La Universidad de Huelva ha proclamado Doctor Honoris Causa a uno de los máximos exponentes a nivel internacional en la Gestión de Recursos Humanos y en Psicología del Trabajo. El doctor Simon L. Dolan, considerado como el mayor experto mundial en valores y uno de los grandes pensadores del futuro, estará ligado a partir de ahora a la Onubense, de manera inexorable, gracias a esta distinción. Se trata del primer nombramiento de un Doctor Honoris Causa en la Facultad de Ciencias del Trabajo. Un acto que ha tenido lugar en el marco del Día Internacional de los Trabajadores, que se celebra el 1 de mayo.

"El profesor Simon Dolan, de la Universidad de Minnesota, constituye uno de los mayores referentes en el campo de la gestión de las personas y de los recursos humanos. Un hombre que ha dedicado su vida a reflexionar concienzudamente sobre el mundo del trabajo, asociándolo siempre a algo con lo que también la Universidad de Huelva se identifica: los valores", resaltó la rectora de la Universidad de Huelva, María Antonia Peña.

Peña destacó que se trata, además, de un Doctor Honoris Causa con el que la UHU se identifica, "porque también nosotros procuramos ser un referente de valores, procuramos cuidar a las personas, de velar por un trabajo digno dentro del servicio público, pero siempre garantizando el bienestar físico y emocional de toda nuestra la universitaria". Este reconocimiento muestra "el camino a seguir de la Onubense", dijo, "en busca de la excelencia en la docencia, en la investigación y en la generación y transmisión del conocimiento".

Por su parte, Dolan se mostró emocionado y nervioso por el reconocimiento. El primero como Doctor Honoris Causa para el reputado experto en negocios. "Recibir esta distinción es un regalo que no voy a olvidar en todos los años que me quedan en este mundo. Llevaré este honor en mi corazón", aseguró. Durante su discurso central, confesó "lo alineado y unido que se sentía con la Universidad de Huelva, por sus valores y por su compromiso ético con la sociedad". Igualmente, relató su vínculo con Andalucía, una tierra en la que vivió durante años tras trabajar en la Universidad de Cádiz y contribuir más tarde a la creación de la Universidad de Pablo de Olavide, en Sevilla. "Andalucía para mí tiene un significado especial, puesto que fue donde también me casé y donde conservo a buenos compañeros y amigos", contó.

Tras ser envestido Doctor Honoris Causa, hizo reflexionar a los presentes hablando de la enseñanza superior del futuro. "Hablar de futuro siempre es arriesgado", dijo. En este sentido, Dolan puso de relieve la necesidad de diferenciar entre transformación y cambio. "Si cambias algo y no te gusta, puedes volver atrás. En la transformación no tenemos marcha atrás y en estos momentos estamos en un mundo de transformación y es necesario que nos sentemos a reflexionar sobre lo que está pasando". El experto asegura que para afrontar la transformación hacen falta, además de la formación y los conocimientos técnicos, las conocidas como "habilidades blandas" y fundamenta el éxito en tres pilares: la formación/capacitación, la pasión y las herramientas adecuadas para llevar a cabo cualquier propósito.

Para el doctor, existe una máxima capaz de hacer brillar a cualquier líder de negocios: los valores. Unos valores, que, explica, serán los que marcarán la diferencia en el modelo de trabajo del futuro y que él ha intentado transmitir y promover a lo largo de sus más de 800 sesiones de formación a directivos y 600 conferencias a entidades y colectivos alrededor del mundo entero.

El acto contó con la presencia del rector de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), José Ignacio García; el segundo teniente de alcalde de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Huelva, Francisco Javier Muñoz; el delegado territorial de Universidad de la Junta de Andalucía, Carlos Soriano; la diputada de Servicios Sociales de la Diputación Provincial, Carmen Díaz Soriano; la concejal del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, Carmen García, y Susana Duque, secretaria del Consejo Social de la Onubense.

De manera previa a la ceremonia de investidura del nuevo Doctor Honoris Causa de la Onubense, los alumnos de la Facultad de Ciencias Experimentales pudieron disfrutar de un encuentro con el experto en el que abordó Los retos de gestionar personas en tiempos de gran incertidumbre. Una interesante conferencia que permitió a los alumnos conocer mejor el cambio de paradigma laboral y las soluciones innovadoras que propone Dolan, así como la importancia de "estar preparados" para todos los cambios que acontecerán en el mundo empresarial.

La maestra de ceremonia, Yolanda Pelayo, profesora titular de la Facultad y promotora de la investidura de Dolan, aseguró que "La UHU cumple un sueño, ya que han pasado de estudiar cada día los libros de Dolan a tenerlo junto a los alumnos, como Doctor Honoris Causa de la Onubense". "La labor de Dolan ha sido pionera en la cultura, la ética y la innovación del mundo empresarial, sabiendo desafiar lo convencional y aportando nuevos paradigmas como un faro que alumbra en tiempos de incertidumbre", describió en su presentación.