El Ayuntamiento de Almonte prevé que se supere el millón de personas en la romería del Rocío

El Ayuntamiento de Almonte prevé que se supere el millón de personas durante los cinco días de la romería del Rocío. Así lo manifestó el alcalde de la localidad, Francisco Bella, que apuntó que "en 2023 ya se alcanzaron los mismos niveles que había antes de la pandemia y este año las previsiones es que lo vamos a superar un poquito".

Francisco Bella señaló que normalmente en la aldea almonteña viven unas 3.500 personas y un millón de personas es "difícil de gestionar", aunque "hay problemas que se han ido solucionando a lo largo del tiempo", entre ellos la dotación de agua.

Indicó que "hay mucha gente que viene de fuera, lo sorprendente es que después de estar aquí veinticuatro horas sea rociera, en el fondo de todo esto están las emociones que te proporciona El Rocío, los momentos. Cada vez que vienes aquí vuelven a aflorar y vuelves a sumar alguno más, por eso El Rocío funciona como funciona".

Recordó que la romería transcurre "en un espacio muy singular, muy sensible ambientalmente. No se entiende El Rocío sin Doñana ni Doñana sin El Rocío, dentro de los usos tradicionales que se hacen en Doñana, que han conformado el espacio, hay un uso espectacular que es El Rocío. Si El Rocío no estuviera, Doñana no tendría su esencia, de hecho hay similitudes incluso que se utilizan toponímicamente y culturalmente".

Destacó que "el arroyo principal que mete agua en la marisma es el arroyo de la Rocina, ese arroyo cuando llega al puente de la Canaliega pierde su nombre y adquiere un nombre nuevo, que es el arroyo de la Madre de la marisma, porque es el caudal de agua superficial más importante que entra en toda la marisma y llega hasta Sanlúcar de Barrameda". Comentó que la Virgen del Rocío una de las acepciones que tiene es Madre de la marisma, "estamos hablando de las mismas palabras para dos cosas, lo cual quiere decir que hay una implicación tremenda, Doñana y El Rocío están en simbiosis total y eso hay que cuidarlo".

Respecto al bienestar animal, Francisco Bella, comentó que los abrevaderos "están funcionando". Además en las entradas y caminos se han previsto "una serie de duchas para los animales que estén fatigados", a lo que añadió que "están localizados los puntos de sombreo, donde los animales pueden descansar". Subrayó que "el respeto a los animales es fundamental en El Rocío, pero además todo rociero cuida su caballo muchísimo".

Señaló que hasta el momento se han realizado 3.200 solicitudes de matrículas de carruajes y se han entregado unas 2.200, aunque también se han puesto quince denuncias por falta de matrículas, "en general el balance es tremendamente positivo, la gente está muy contenta, yo he recibido la felicitación de asociaciones de enganches, del club de enganches, está todo el mundo encantado con la medida, que permite identificarlos. La mayor parte de la gente considera que es una medida buena, porque sacar una matrícula conlleva sacar un seguro de responsabilidad civil sobre ese carro, en ese carro van personas, circula, y todo eso queda regulado". Explicó que "el año que viene lo haremos con más tiempo, el 1 de enero ya podrán tener disponible esa matriculación".

El Ayuntamiento de Almonte, en colaboración con la Diputación de Huelva, despliega en torno a 500 efectivos para velar por la seguridad en el Rocío. El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, agradeció al alcalde de Almonte, al equipo de gobierno y a la Hermandad Matriz, “por cuidar del Rocío, por mimarlo y por el gran esfuerzo que realizan para que durante estos días salga todo a la perfección y nos sintamos orgullosos del pueblo de Almonte”.

En cuanto al dispositivo de limpieza, el alcalde de Almonte comentó que se ha pasado de un par de rutas de camiones de recogida habitual "a veinticuatro horas sin parar con extensiones de transferencias provisionales, con personal de limpieza diaria, todo esto no sería posible sin el apoyo de la Diputación". Destacó que es uno de los lugares que produce más estiércol de toda Europa "y eso hay que recogerlo", a lo que se une el desbroce de todas las calles de la aldea y la limpieza de los caminos, "esto implica un operativo importantísimo de limpieza que hay que reforzar. También Giahsa ha proporcionado un par de rutas de camiones, que están funcionando las 24 horas, aprovechando el esfuerzo que se hace con la empresa municipal".