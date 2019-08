El sector turístico denuncia el “mal uso” de las caravanas

Una imagen típica que más de uno puede comprobar durante la temporada estival es la gran cantidad de autocaravanas que ocupan los alrededores de los espacios costeros. Lugares habilitados como parkings y que desde hace tiempo han hecho saltar las alarmas en el sector turístico debido a que aseguran que parece que no existen límites a la hora de hacer estancia y pernocta en cualquier parte de la provincia cuando sí que hay espacios habilitados para ello.

Esta es la preocupación del Círculo Empresarial de Turismo que, desde su punto de vista, expresan que hay un gran problema ya que se está materializando un uso “indebido” del espacio donde “se están produciendo pernoctas y algunas de ellas de larga estancia en primera línea de playa sin ningún tipo de control”. Entre los argumentos que remarca el secretario general del Círculo, Rafael Barba, un parking, por definición “es un sitio para aparcar un vehículo pero no se puede hacer vida”. Y va más allá puesto que explica que el escenario es un “problema de seguridad” por el simple hecho de que “no sabemos quién está ahí”.

A todo esto hay que sumar que el sector entiende que esta situación “no es una imagen de turismo de calidad”. Este problema del que habla el sector no es nuevo ni se produce solo en el territorio onubense. “Históricamente la acampada estaba prohibida” hasta que en un momento se eliminó ese veto. A partir de ahí tras decretos, modificaciones y reuniones, en febrero de 2018 la Junta de Andalucía lanzó una nueva normativa de ordenación de los campamentos de turismo.

Una de las novedades del decreto es que además de los campings, la Junta crea la figura de zonas de autocaravanas para atender ese turismo itinerante. Estos espacios –en Huelva existe uno en Ayamonte– se suman a los campings como modelo reglado para que el usuario acceda mediante un registro. Pero el problema de los parkings persiste y desde el Círculo Empresarial de Turismo denuncian que “se están usando como zonas de autocaravanas en cubierta” los parkings además de una “permisividad absoluta por parte de las administraciones, en particular los ayuntamientos”. De ahí que el sector haya hecho peticiones –desde hace seis años– a los Consistorios para que realicen una ordenanza con el objetivo de que regulen los parkings.

Rafael Barba apunta al artículo 1.5 del decreto para su argumentario: “Se prohibe con carácter general la acampada y pernocta con fines vacacionales o de ocio fuera de los campamentos de turismo”. Aunque señala que el decreto excluye a los parkings, no define qué es acampada. Aun así para Barba la pernocta no se debe hacer en un parking, por su propia definición y porque “está fuera de la ordenación de los establecimientos reglados”. Y con todo, el problema no lo enfoca el sector turístico solo en los parkings, sino en cualquier lugar o esquina de la provincia donde también estacionan y pernoctan los autocaravanistas. Y es que para el Círculo acampar significa sacar las sillas fuera del habitáculo o incluso poner la antena parabólica. Tema aparte es que ellos mismos “motivaron la modificación del decreto”.

Barba también señala que para el sector turístico es necesario hacer otra modificación del decreto de campings porque “no termina de solucionarse este problema”. La intención, por parte del Círculo Empresarial de Turismo, es que quede claro que para pernoctar solo se pueda hacer en establecimiento reglado. “Cuando hay una pernocta es un hecho turístico y debe hacerse en sitios reglados”. El Círculo Empresarial de Turismo ya ha mostrado su preocupación a la Subdelegación del Gobierno en Huelva para que se refuercen las medidas de control; y a la Consejería de Turismo para hacer una petición del decreto puesto que “no ha evitado el problema”.