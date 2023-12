El salto hacia una Huelva más verde

A casi nadie le gusta el gris. Es un color triste, de malo de película, como los hombres grises de Momo. Grises son también las vidas anodinas, como los trajes grises o las grises aceras que hacen de las ciudades unos lugares cada vez más extraños, cada vez menos habitables, como sus edificios, que también son grises, o el humo gris del tráfico y el del cemento de bordillos y cornisas. Durante décadas, el gris ha sido el color dominante en todas las ciudades del mundo, y las personas han convivido como han podido en un hábitat inhóspito: cementado, vertical, desconectado y ruidoso. A casi nadie le gusta el gris porque hay demasiado gris en sus vidas. Centenares de estudios en todo el mundo han demostrado que la vida en las ciudades es una fuente inagotable de estrés y que, por contra, el contacto con la naturaleza ayuda a reducir la presión arterial, aminorar la agitación del sistema nervioso y mejorar la función del sistema inmunitario, además de aumentar la autoestima, reducir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Los seres humanos siguen necesitando el verde más que ningún otro color. Incluso en las ciudades, las personas que viven cerca de espacios verdes tienden a estar menos deprimidas y presentan un mejor funcionamiento cognitivo. En las grandes urbes europeas ya lo saben, y por eso llevan muchos años trabajando en una gran transformación que afecta no solo a su urbanismo y su fisonomía, sino también a su organización como ciudad e incluso a la forma de vida de los propios ciudadanos. Por fin ha llegado el momento de que este cambio de paradigma llegue a Huelva, que aspira a convertirse en la ciudad verde del sur de Europa, dejando atrás el urbanismo gris de los noventa y los primeros dos mil para cambiarlo por nuevos colores, por nuevas formas de hacer las cosas que hagan de la capital onubense un espacio más habitable y más sostenible, en consonancia además con su entorno más cercano, que al fin y al cabo configuran por sí mismos espacios naturales de primer orden, como el Paraje Natural Marismas del Odiel, los estuarios del Odiel y el Tinto y, por supuesto, sus cabezos.

El Ayuntamiento de Huelva está trabajando para construir esa nueva Huelva. Una Huelva con menos tráfico, con más espacio para los ciudadanos, con más zonas ajardinadas, más parques, más árboles y mejores infraestructuras. Con más verde. Y en ese trabajo no puede faltar un elemento clave, esencial: un espacio verde urbano muy especial, catalogado como Zona Verde Singular (VS), con un carácter forestal único que constituye en sí mismo una muestra representativa del monte mediterráneo: el Parque Moret, sin duda uno de los lugares más significativos de la capital, tanto por su situación estratégica como por considerarse un auténtico espacio natural dentro de la urbe. Con una extensión de 72 hectáreas, es el parque urbano más extenso de Andalucía, destacando por su riqueza natural, su valor como mirador paisajístico y sus múltiples beneficios como Pulmón Verde de Huelva, que ahora se ven revalorizados, reforzados, tras la ejecución de un importante proyecto de transformación que, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible, ha dotado al parque de nuevas infraestructuras y servicios, además de diferentes mejoras paisajísticas y medio ambientales.

Desde su puesta en valor en 2006, el Parque no contaba con un cerramiento perimetral adecuado, que ahora se ha renovado completamente con cerramientos más seguros formados tanto por vayas metálicas como tubos o barreras vegetales. Además, la realización de todo tipo de prácticas deportivas, lúdicas y culturales ha crecido notablemente en el parque desde la inauguración, lo que ha demandado por distintas asociaciones y colectivos ciudadanos la necesidad de mejorar y aumentar los equipamientos del mismo, unas acciones que se realizado dentro de las actuaciones EDUSI bajo un proyecto denominado ‘Alveolos verdes’ y que engloban varias acciones, como la creación de dos zonas circuitos biosaludables, una zona de Street Work Out y varias Áreas de Recorrido Deportivo. Además, se ha renovado la pista de Skateboard existente, para su mejora y cumplimiento de la normativa de seguridad y se han colocado nuevos equipamientos, sin olvidar el acondicionamiento y mejora de las áreas infantiles existentes próximas a las entradas al parque por la avenida de la Cinta y la avenida Santa Marta, así como la creación de una zona de Parkour.

El parque presentaba también importantes problemas erosión hídrica por escorrentía, lo que había provocado la pérdida de suelo para asentamiento de la vegetación, por un lado, y arrastres de tierras y deterioro en los pavimentos decaminos y paseos, por otro. Para darle remedio al problema se ha llevado a cabo una actuación de protección y defensa mediante técnicas de bioingeniería y restauración paisajística, además de la mejora de los sistemas de drenaje superficial en los puntos críticos de mayor intercepción de escorrentía y la reposición de los pavimentos deteriorados o incluso su sustitución por otros de mayor estabilidad en los paseos y caminos afectados, lo que además permite la celebración de eventos y actividades deportivas de forma adecuada. Otra de las obras que destacan en el marco de este proyecto de mejora es, sin duda, la renovación paisajística de los dos estanques, a los que les sobraba cemento (gris) y les faltaba revestimiento vegetal. Así, se he llevado a cabo un trabajo de naturalización tanto de los estanques como de su espacio perimetral.

Potenciar el Parque Moret, lleno de posibilidades para el disfrute de la naturaleza y la práctica deportiva, con una conexión para desplazamientos no motorizados a sus barriadas colindantes, El Greco y la Hispanidad, ha sido también un objetivo esencial al que ha contribuido la pasarela peatonal de madera construida como paso elevado en la Avenida de Santa Marta. Una iniciativa que fue promovida por el propio movimiento social, liderado por el Plan Integral del Distrito V, y que se ha ejecutado también en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de la Ciudad de Huelva (EDUSI). En total, las inversiones realizadas superan los 1,2 millones de euros.

Pero, si duda, el proyecto que mayor calado tendrá no solo en el parque, sino en toda la ciudadanía, es el trabajo diario, cotidiano, de reforestación e incremento de su cobertura vegetal, creando masas boscosas y vegetación acompañante, potenciando distintos ecosistemas autóctonos característicos del monte mediterráneo esclerófilo (dehesa de encinas, pinar de pino piñonero, vegetación lacustre y de ribera, etc.) con la introducción de árboles, arbustos y matorral y, en definitiva, contribuyendo asimismo a la mitigación del cambio climático gracias al valor, como herramienta eficaz de absorción de carbono atmosférico, de la vegetación y el arbolado urbano. Y es que al Parque Moret no se le llama el Pulmón de Huelva por casualidad, sino porque es una gran puerta, abierta de par en par, a una Huelva cada vez menos gris. Cada vez más verde.