Huelva contabiliza un total de 3,5 rupturas de matrimonios cada día

No todas las parejas que salen de la mano de una iglesia o que se besa al salir de un juzgado son felices para siempre. Así lo atestigua el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial en sus datos relativos a los divorcios y separaciones que se ratifican cada día. Circunstancias de la vida no todos los matrimonios terminan con un bonito final hasta que la luz de la vida se apaga. Y es que en la provincia de Huelva se han registrado hasta 3,5 divorcios cada día durante el primer trimestre de este año. Han sido 319 los divorcios contabilizados durante los meses de enero, febrero y marzo, de los cuales 127 fueron consensuados y 192 no lo fueron.

Dentro de esta negatividad amorosa es cierto que el territorio onubense es donde menos divorcios tienen lugar de Andalucía. En el apartado de los consensuados a Huelva le sigue Jaén con 183 rupturas y Almería con 205. En relación con los divorcios no consensuados Jaén lidera con 184 rupturas seguida de Huelva con las ya mencionadas 192.

En los datos que detalla el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía también se contabilizan 16 separaciones en la provincia durante estos tres primeros meses del año, de los cuales 8 fueron consensuados y los otros 8 no. Huelva es la que menos separaciones consensuadas registró, seguida de Almería con 11 y Jaén con 12. Por otro lado, Almería es el territorio andaluz que menos separaciones no consensuadas contabilizó (5), seguida de Huelva (8) y Granada (9). En la provincia onubense también hubo una nulidad matrimonial en el primer trimestre de 2019.

Por otro lado, las demandas de modificación de medidas han llegado en Huelva hasta las 122 que no fueron consensuadas, mientras las que sí se contabilizaron por 18. Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, tanto consensuadas como no se sumaron por 77 y 147, respectivamente durante el primer trimestre del año.

De manera más concreta por los partidos judiciales de la provincia onubense hay que señalar que la capital encabeza los divorcios consensuados (68), seguida de Ayamonte (21), La Palma del Condado (15), Valverde del Camino (12), Aracena (7) y Moguer (4). En cuanto a los divorcios no consensuados, la capital registró 86 en el primer trimestre, seguida de Ayamonte (35), Moguer (22), La Palma del Condado (20), Valverde del Camino (18) y Aracena (11).

Por otro lado, las separaciones consensuadas durante enero, febrero y marzo de este año se dieron en la capital (4), Ayamonte (3) y Valverde del Camino (1); y las no consensuadas del primer trimestre tuvieron lugar en Moguer (4), Huelva (2), La Palma del Condado (1) y Ayamonte (1).