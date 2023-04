La remodelación de la Plaza Niña de Huelva supondrá una inversión de un millón de euros

La remodelación de la Plaza Isabel la Católica, más conocida como Plaza Niña, supondrá una inversión de un millón de euros. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva acuerda la apertura de los trámites para la adjudicación, por procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria, de las obras. Comienza así el proceso administrativo para el desarrollo de la actuación urbanística, demandada hace más de una década por la asociación de vecinos. El plazo de ejecución es de nueve meses.

El proyecto, que incluye las propuestas de la asociación vecinal, contempla la conservación de los elementos característicos del espacio público, por una parte los ficus y, por otra, el monumento a Sor Ángela de la Cruz, obra del escultor ayamontino Antonio León Ortega.

El presidente de la asociación vecinal, Rafael González, manifestó que "los vecinos están muy contentos con el proyecto". Comentó que desde el Ayuntamiento se comprometieron a que se empezaría el proceso administrativo. Subrayó que "son muchos años de reivindicación vecinal para que se remodele la plaza, ya desde la época de Pedro Rodríguez".

González apuntó que "es una plaza que está en el centro de Huelva y la tienen muy abandonada". Explicó, respecto a los ficus, que los ejemplares existentes en el lugar "no están bien podados, deberían podarse para que no tengan esas ramas tan grandísimas y que no estén tan cargados", una intervención de mantenimiento que es esencial tanto para el buen crecimiento de los árboles como para garantizar la seguridad de los transeúntes.

El representante vecinal señaló que en torno a los ficus se proyecta un banco corrido y en relación al monumento a Sor Ángela de la Cruz, que éste se desplazará un poco con el nuevo diseño del espacio público con el objetivo "de centrarlo hacia la puerta del convento". Se eliminará la fuente ornamental, que no funciona como tal y está rellena de tierra, se intervendrá en la plaza, de manera "que todo sea una plaza al mismo nivel", así como en la plazoleta donde está ubicada la máquina de tren, donde se renovará el pavimento.

Además, se restaurará el vehículo ferroviario, que es objeto de pintadas y actos vandálicos. Se trata de una locomotora, de finales del siglo XIX, del Puerto de Huelva. Es la número 1 de las que adquirió la institución portuaria para trabajar en su zona de servicio. Se compró, junto con la número 2, a la casa Cockerill de Bélgica. Es una locomotora a vapor de veinte toneladas de peso adquirida para el servicio del muelle embarcadero de mercancías.

El representante vecinal pide que se ponga algún elemento que impida el acceso a la locomotora, "unas barras de protección". Indicó que, aparte de evitar que se sigan cometiendo actos vandálicos, se pretende con ello eliminar cualquier riesgo para los más pequeños, ya que hay niños que se suben encima de la locomotora "con el peligro de que puedan caerse".

González incidió en que, tras años esperando por ello, "ahora lo que hace falta es que se haga cuanto antes la remodelación de la plaza", a lo que añadió que, "según el Ayuntamiento, va a ser inmediato".