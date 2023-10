Albert Einstein (Ulm, Alemania, 1879-Princeton, USA, 1955) es el científico más conocido del siglo XX. De origen judío, nacionalizado suizo, austriaco y estadounidense. Considerado padre de las armas nucleares, se le atribuye la cita: "El hombre inventó la bomba atómica, pero ningún ratón construiría una trampa para ratones".

La 2ª Guerra Mundial es el momento más vergonzoso de la Historia de la Humanidad. El 12 de septiembre de 1933, el físico Leó Szilárd demostró que era posible liberar grandes cantidades de energía mediante la reacción en cadena. En 1938, científicos alemanes descubrieron la fisión nuclear, haciendo posible la creación de la bomba atómica. Ante el temor de que Hitler se adelantase, Szilárd y Eugene Wigner escribieron al Presidente de USA, Franklin Delano Roosevelt, para acelerar la investigación. USA lanzó dos bombas atómicas sobre Japón, que se rindió. El mundo entró en una nueva era: la Guerra Fría.

Alcante, Bollée y Denis Rodier ofrecen un cómic sobre la creación de la mayor arma de la Humanidad. En todo momento se ciñen a la realidad, demostrando una gran labor de documentación.

Vemos científicos como Szilárd, Enrico Fermi, Albert Einstein, Werner Heisenberg y Robert Oppenheimer; militares como Leslie Groves, Douglas McArhur y Dwight D. Eisenhower; políticos como Adolf Hitler, Winston Churchil, Iósif Stalin, Harry S. Truman y Franklin D. Roosevelt. Los autores no se centran en el proyecto Manhattan, donde se creó el arma, sino que narran todo el contexto geopolítico.

Los dibujos en blanco y negro favorecen la sensación de documental. Son espectaculares, sobre todo, las splash pages y double pages. Destacan las expresiones faciales. El dibujante hace una gran labor al dibujar a los personajes diferenciables entre sí.

Didier Swysen, alias Alcante, es un guionista belga nacido en 1970. Estudió Ciencias Económicas y trabaja como consultor e investigador, pero en paralelo desarrolla sus primeros trabajos como guionista, lo que lo llevó a ganar un concurso en 1995 y publicar su primer trabajo en Spirou. Desde 2002, realiza Pandora Box y sus historias se publican en Spirou. Adopta el seudónimo de Alcante, compuesto por las primeras sílabas de los nombres de sus hijos. Para Jean Van Hamme, Alcante escribió un álbum de la serie XIII Mystery. La colaboración con Van Hamme continúa en Rani. Alcante escribe los guiones de diferentes registros: thriller (Jason Brice, Interpol), anticipación (Re-Mind), drama (Quelques jours Ensemble) e Historia (La fin des Templiers). En 2014, para Ediciones Kennes, adaptó dos series de novelas: La vie compliquée de Léa Olivier y L’incroyable histoire de Benoit-Olivier.

Nacido en 1967 en Orleans, Laurent-Frédéric Bollée desarrolló la pasión por el periodismo y el cómic, hasta convertirlos en sus dos profesiones. Firmó su primer contrato como guionista a los 21 años y ya ha lanzado más de cuarenta álbumes. Autor de las series AD Grand-Rivière (Casterman), ApocalypseMania (Dargaud) y L'ultime Chimère (Glénat). También participó en el sexto álbum de la serie XIII Mystery (Dargaud). Es autor de Terra Australis (Glénat), uno de los álbumes imprescindibles de 2013 para la Association of Comic Book Critics. Con Christian Rossi, firmó Deadline (Glénat), western seleccionado en Angulema en 2014. Le siguió Matsumoto (Glénat), y Contrecoups (#MalikOussekine). Trabajó durante diez años en la redacción de France 2 antes de incorporarse al sector audiovisual.

Denis Rodier, nacido en Nominingue en 1963, obtuvo el segundo premio en el concurso para jóvenes dibujantes del Salón Internacional de la Caricatura, en 1978. Estudió artes visuales de 1980 a 1983, en el Cégep Lionel-Groulx, en Sainte-Thérèse, luego, Diseño Gráfico de 1983 a 1985, en el Cégep Ahuntsic de Montreal. Comenzó a publicar cómics en el periódico Pop Rock. En 1988, probó suerte en DC Comics, trabajando en Green Lantern, Batman, Secret Origins, New Gods, Hawk & Dove. Para First, entinta tres números de Badger. Miembro de la Association des Créateurs et des Intervenants de la Bande Dessinée. Participa en la revista adolescente Anormal. Ha trabajado con Marvel en Capitán América. El entintado de La muerte de Superman le valió su mayor reconocimiento.

