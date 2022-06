Los precios suben un 0,9% en Huelva durante el pasado mes de mayo

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido un 0,9% en Huelva durante mayo con respecto al mes anterior, mientras que la tasa interanual también asciende y se sitúa en un 9,7%, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que detalla que el dato acumulado en lo que va de año se cifra en un 4,5%. Las mismas cifras destacan que, con respecto al mes anterior, los precios han subido en todas las provincias de la comunidad autónoma andaluza, especialmente en Jaén (1,3%) seguida de Almería (1,1), Cádiz, Huelva y Málaga (con un 0,9% cada una de ellas), Granada y Sevilla (ambas con 0,8%) y Córdoba (0,7%).

Entre las subidas más importantes en la provincia de Huelva destaca el capítulo de alimentos y bebidas no alcohólicas, básicamente la cesta de la compra que sólo en el mes de mayo acumula una subida del 1,6% respecto al mes anterior. La sensación de encarecimiento de los precios de los productos básicos se ve refrendada así por los números, ya que la variación interanual en este capítulo llega al 13,3% y en los cinco primeros meses del ejercicio al 9%.

No obstante, uno de los efectos de la subida desenfrenada de los precios energéticos, lo refrenda el hecho que sea el capítulo del transporte el que más se ha encarecido tanto el el último mes de mayo (un 3,4%) como en los últimos doce meses (un 16,7% de aumento) y en lo que llevamos de año, periodo en el que acumula una ganancia de un 11%, la única de dos dígitos entre los doce capítulos objeto de análisis del INE.

El resto de partidas que ve incrementados sus precios en la provincia, se centran en el 1% que suben el vestido y el calzado o el 0,2% que ganan respectivamente capítulos como bebidas alcohólicas y tabaco, enseñanza y restaurantes y hoteles.

Aunque la sensación generalizada sea el de la subida de precios en todos los apartados, las estadísticas del INE apuntan a algunos que ofrecen una ligera sensación de respiro a los bolsillos de los onubenses. Entre ellos, destacan las bajadas de ocio y cultura que se deja casi un punto en el último mes, la vivienda que baja más de medio y la sanidad y comunicaciones con variaciones que oscilan entre el 0,4% y el 0,1%.

Si se tiene en cuenta el factor de desestacionalización, es decir, el comportamiento de los precios en los últimos doce meses, las subidas se centran en el apartado de los suministros básicos, es decir, electricidad, gas, agua y combustibles que suben hasta un 16,8% respecto al mes de mayo del año pasado. No obstante, en lo que llevamos de año registran una bajada de casi dos puntos. Esta aparente contradicción se explica por el hecho de que los mayores incrementos se han producido en los últimos dos meses, no tanto al comienzo de este año. De hecho, los carburantes se han encarecido en dos puntos más respecto al mes de abril, mientras que la electricidad ha aumentado sus precios en un 30%, lo que incluye las rebajas impositivas aplicadas a la subida de la luz. Habrá que esperar a los próximos meses para conocer el alcance de las medidas autorizadas por la Unión Europea para limitar la influencia de los precios del gas natural en los eléctricos para comprobar su influencia real.

También los alimentos se anotan una ganancia del 13,3% en los últimos doce meses y un 9% en lo que llevamos de año. Este apartado es el que más influye en esa sensación generalizada de encarecimiento de la vida, toda vez que arrastra las subidas de buena parte de los otros apartados, desde los suministros básicos, hasta el transporte. Fruto de todo ello, sobresale el aumento de los precios en restaurantes y hoteles, ya que repercuten en los clientes al menos una parte de las subidas anteriores; en lo que llevamos de año han aumentado sus precios en un 4,5%, lo mismo que el de los equipamientos de mantenimiento de los hogares. Únicamente el vestido y el calzado (un 2,3% menos) y la sanidad (0,4%) ofrecen un respiro en lo que llevamos de año al bolsillo de los onubenses.