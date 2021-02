El precio cerrado llega al taxi onubense con la nueva normativa de la Junta

Precio cerrado, por plaza y con tarjeta bancaria. Estas son las novedades en el sector del taxi que la Junta de Andalucía ha modificado en el Reglamento de los Servicios de Transporte Público de Viajeros y Viajeras en Automóviles de Turismo. La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo señaló que “este decreto de modernización del taxi incrementará la calidad del servicio como demanda no sólo el sector, sino también los propios usuarios”.

Así, a raíz de esta modificación los usuarios del taxi en Huelva capital podrán pedir taxis, con precio cerrado y su recorrido a través de aplicaciones móviles: Pidetaxi (Teletaxi) y 1taxi (Taxi Huelva). Los precios “siempre van a estar vigilados por la Junta de Andalucía”, explicaron a Huelva Información desde Teletaxi, y desde donde señalaron que “estamos conformes con lo aprobado” por la Junta de Andalucía ya que es algo que “lo demandan los clientes”.

En cambio, para Taxi Huelva las nuevas medidas decretadas por la Administración regional “no solucionan nada en el taxi”, en el contexto general del “problema tan grande” que tiene el sector. “Es como un parche para los problemas”. De manera concreta desde Taxi Huelva no se cree que con las nuevas medidas “se vaya a atraer a más clientes”. Hay que reseñar que las aplicaciones móviles para poder solicitar un taxi a precio cerrado son privadas, algo que no implica en nada al usuario, pero sí al taxista que paga una cuota, explicaron desde Taxi Huelva. Además de que “tenemos la obligación de defender a todo el que no pertenezca a una emisora. Hay taxistas (los independientes, que en la capital son unos 30) que no pueden cerrar el precio a través de una App”. Ante todo esto “pedimos una aplicación móvil pública” que englobe a todos.

Eso sí, el precio cerrado es una opción que se incorporará a los servicios del sector. En este sentido, se podrá seguir viajando como hasta entonces, esto es, a través del taxímetro. Por otro lado, el TPV será obligatorio para cada taxista por lo que cualquier persona podrá pagar con tarjeta. “Es obligatorio en muchas ciudades desde hace mucho tiempo. Es una cuestión que es de lógica”, señalaron desde Teletaxi. Sin embargo, desde Taxi Huelva apuntaron que esto “supondrá una subida de comisiones. El TPV hay que fomentarlo, no obligarlo”, piensan ellos.

Por último y ante todo lo aprobado, Taxi Huelva señala que “lo que pedía el taxi es una regulación de las VTC (que cumplan las normativas, que estén en su base y que sólo salgan con servicios precontratados; aunque la incidencia de estos vehículos es mínima) y no esta modernización que no nos beneficia en nada”. Además, desde Taxi Huelva criticaron que la consejera Marifrán Carazo “no se ha reunido con todo el sector. Ha dejado a una parte fuera”.