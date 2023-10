Esto es lo que tienes que ponerte para la Feria del Caballo en Huelva

Si quieres ir a la Feria del Caballo y no sabes que ponerte, estás en el lugar correcto para coger las mejores ideas y no desentonar en las casetas. Durante el puente del 12 de octubre, desde el jueves hasta el domingo, el parque Juan Ceada, conocido como parque Zafra, se vestirá la gala para acoger a miles de onubenses que asistirán a esta celebración ecuestre.

Esta feria en honor a la importancia que tiene el caballo en la provincia de Huelva, se ha convertido en el motivo perfecto para sacar a relucir la idiosincrasia de la ciudad en la que no había una celebración de estas características donde la moda flamenca tomara protagonismo. Por ello, se puede afirmar que la forma ideal de ir vestida a la feria es con un traje de gitana. De hecho, las tiendas más famosas entre los onubenses de este sector, como son El Ajolí, Revuelo o Manuela Macías, han aumentado sus ventas en el mes de octubre de una forma notable, con un perfil de clienta femenina, que busca un traje para la feria o nuevos accesorios para renovar los que ya tienen de otros años.

Traje de flamenca

Cada vez son más las mujeres que deciden vestirse de flamenca para la Feria del Caballo, para ello se decantan por trajes que buscan una figura más entallada y que no son tan recurrentes en las diferentes romerías de la provincia. Además, la originalidad se está convirtiendo en un punto a favor, donde se pueden ver modelos, que aunque guardan su toque tradicional, llevan transparencias, diferentes tipos de escote y cortes alternativos. Las mujeres que van a caballo van con traje de amazona o de corto, según la montura que usen.

Renueva tu traje

Otra de las opciones es que si eres de esas onubenses que va a El Rocío o a la romería de su pueblo y tiene algún traje en casa, darle un aire nuevo con complementos que le den un toque sofisticado. Además, se pueden añadir mantoncillos que hacen que cambie de aires y parezca uno completamente diferente, si el traje es de un solo color realizarle cambios va a ser mucho más fácil.

¿Qué hago si no tengo traje?

El ir vestida de flamenca es una opción, por ello, si no tienes traje y tampoco tienes idea de hacerte con uno para la feria no te preocupes, seguro que tienes algo en el armario que te valga. Los más recurrente es utilizar algo que inspire a la moda flamenca, como un vestido de lunares o una camisa combinada un pantalón palazzo. Otra de las alternativas y que siempre es un acierto, es usar un mantón que se deje caer del hombro con un traje a un solo color, así no se perderá la elegancia con un toque flamenco. Como accesorio se puede usar pendientes llamativos y zapatos de esparto.

Así deberían ir los hombres

Los hombres que van a caballo deben ir vestidos de corto, pero vas de visita o estás en una caseta una camisa y un pantalón de pinza sería suficiente durante el mediodía. Al caer la noche lo ideal es llevar una chaqueta.