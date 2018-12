Huelva no cuida el patrimonio artístico distribuido por la urbe

Huelva no cuida el patrimonio artístico distribuido por distintos espacios públicos de la ciudad. Durante 2018 no ha mejorado la situación de las esculturas del antiguo Museo al Aire Libre y la huella de Man o Matic se diluye de la sala expositiva al aire libre, en la que había convertido el grafitero la manzana del solar del antiguo mercado del Carmen, de las veinte pinturas que realizó quedan menos de la mitad. No hay una apuesta por parte del Ayuntamiento por aprovechar el potencial turístico del arte en la calle.

No se llevan a cabo campañas de información y difusión, así como de sensibilización para que los ciudadanos comiencen a valorarlo, iniciativas que deberían ir acompañadas de los correspondientes trabajos de conservación y mantenimiento de las obras, una amplia variedad de estilos artísticos, que ha pasado a formar parte del paisaje urbano, dotándolo de un sello propio.

Los actos vandálicos se han seguido cometiendo durante este año con las esculturas, que han sido objeto de numerosas pintadas. No se han librado de ellas las colocadas en la Plaza Diego Díaz Hierro, ubicada frente al Instituto de Enseñanza Secundaria La Rábida, ni algunas de las que están en el Parque Zafra, concretamente las que se encuentran en uno de los caminos de acceso, por los estanques, a las cocheras del Puerto, pintadas que permanecen meses e incluso años.

También hay esculturas, como la de Carmen Perujo, que forma parte de la colección del paseo del Parque Zafra, que algunos utilizan como papelera.

Aparte, varias de las esculturas presentan un avanzado estado de deterioro debido a la falta de conservación, es el caso de la pieza que representa una amazona, de Jorge Seguí, expuesta en el Parque Zafra, la oxidación está afectando la unión del equino con lo que semeja un carro. El mismo problema se puede apreciar en la escultura de Arte 2, en la calle San Sebastián, parte de la misma se está corroyendo.

Desde su inauguración en el año 1991, el número de obras expuestas del antiguo Museo al Aire Libre no deja de disminuir, las piezas se retiran y no se vuelven a colocar, la última, una de la seis reubicadas en la Plaza Diego Díaz Hierro. La escultura realizada en bronce desapareció y durante varias semana no se supo de su paradero. Posteriormente, el Ayuntamiento informó que ésta la tenía la empresa de cerrajería que trabaja con la Administración local.

Según el Consistorio, que hasta tramitó ante la Policía Nacional la denuncia correspondiente a la desaparición de la escultura, un ciudadano la vio caída en el suelo y alertó a la Policía Local, ésta a su vez lo puso en conocimiento de un técnico del Área de Infraestructura, que pidió a la empresa de cerrajería que se encargará de recogerla.

Hace ya más de dos meses que la escultura fue retirada y se desconoce cuándo volverá a colocarse en su pedestal. Desde el Ayuntamiento sólo se limitan a decir que se encuentra en mal estado y “se están valorando los daños”.

De las sesenta y dos esculturas que conformaban inicialmente el Museo al Aire Libre, son menos de cuarenta las que están expuestas en las calles. Ocho años después de su inauguración, todo el conjunto escultural fue retirado por el Ayuntamiento de Huelva con el pretexto de limpiarlo y restaurarlo.

A los siete años se reubicaron unas cuarenta entre el Parque de Zafra, la Plaza Diego Díaz Hierro, la calle San Sebastián, los jardines de la Casa Colón y el Muelle de Levante, pero la mayoría sin los rótulos con el correspondiente nombre de la obra y el autor y algunas obras incompletas.

Desde la Escuela de Arte León Ortega mostraron su disposición a asesorar al Consistorio sobre aquellos aspectos relacionados con las obras del Museo al Aire Libre, desde su mejor ubicación hasta su conservación y restauración.

Otra de las obras que perdió la ciudad fue la versión de El David, de Miguel Ángel, de Man o Matic, un impresionante grafiti de doce metros de altura, que el grafitero realizó en el año 2014 en la fachada de uno de los edificios existentes junto al solar del viejo mercado del Carmen, un David, cuyos pensamientos giraban en torno a aspectos como el sexo, el dinero y la televisión, que desapareció bajo capas de pintura blanca.

Aunque su autor lamentó la pérdida de este grafiti, dijo comprender la actuación del propietario del inmueble, ya que supuso que éste pintó la fachada para evitar problemas de humedad en la edificación. No obstante, criticó que en Huelva no se realicen actuaciones de conservación de este patrimonio pictórico. Apuntó que en la ciudad no se le da a estos grafitis el valor que se le da fuera de ella.

Por otra parte, el artista tuvo que cubrir con capas de pintura Stalone y The Votingdead, sobre las que aparecieron pintadas, que las dejaron irrecuperables.