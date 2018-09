Los parlamentarios europeos afirman que "Doñana está en buenas manos"

La delegación europea que desde ayer se encuentra en Andalucía para conocer el estado del Espacio Natural de Doñana ha podido conocerlo esta mañana y constatar, según ha indicado el presidente de dicha delegación, Pal Csaky, que "está en buenas manos".

En declaraciones a los periodistas tras concluir la visita, que se ha centrado en la zona del Parque Nacional, y reunirse con miembros de la Estación Biológica de Doñana, Csaky ha explicado que han podido "ver la realidad de este espacio sobre el terreno y comprobar su situación actual".

Así, ha remarcado que han podido comprobar "la gran riqueza de fauna; aunque también nos han hablado de diversos problemas como el del conejo al que se están dedicando los investigadores para intentar resolverlo".

"La impresión que tenemos es que el parque y toda la zona circundante está en buenas manos, nosotros también somos políticos y somos conscientes de que para conseguir las cosas hace falta mucha lucha, también para conseguir recursos, tanto materiales como financieros, y deseamos que se consigan y se puedan acometer distintas inversiones para esta zona", ha señalado.

En cuanto al proyecto de Gas Natural, con cuyos representantes tiene previsto reunirse la delegación esta tarde, ha manifestado que "nos han trasladado que en la zona específica del parque nacional no hay explotaciones de gas", sin embargo, ha querido dejar claro que eso no significa que como no afecta a la zona de máxima protección no es de aplicación la normativa europea: "Hemos venido para verlo en todas sus zonas y vamos a seguir trabajando en este asunto que tendrá lugar en las futuras recomendaciones".

Csaky ha indicado que en la visita "nos hemos sentido como en casa; Doñana es un gran tesoro no sólo para Andalucía y España, sino para toda Europa".