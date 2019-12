La parada de la Refinería lastra los tráficos en Huelva aunque el año crece un 5%

La para técnica de la Refinería de Cepsa el pasado mes de noviembre, hizo que los tráficos en los muelles del Puerto de Huelva se resintieran de una manera notable, aunque no servirá para impedir un nuevo registro histórico al concluir el año, con una marca que podría superar los 34 millones de toneladas por primera vez. No obstante, el incremento sigue en línea positiva con casi un 5% de aumento en el tráfico global, lo que significa duplicar de largo lo conseguido en los restantes puertos de España que no lograron superar el 2%.

Por primera vez desde que comenzara el año, el movimiento de petróleo por el Puerto de Huelva, bajó respecto al mismo mes del año anterior por la detención de la actividad en las instalaciones de Cepsa. No obstante, el acumulado en lo que llevamos del año, supera en más de 660.000 toneladas la marca conseguida en 2018, lo que supone una variación del 8%. Cabe prever que una vez que se retome la actividad en las instalaciones de la Refinería, el mes de diciembre pueda experimentar un aumento más que notable en un apartado que influye de manera directa en el movimiento global en Huelva.

Dentro también de los graneles líquidos, el Gas Natural Licuado vuelve a convertir a Huelva en un Puerto estratégico en un combustible que ya es una realidad en el transporte marítimo en todo el mundo. El aumento en los once primeros meses del año se aproxima al 19%. El resto de graneles líquidos crece también hasta alcanzar cifras un 9% mayores que las de hace un año.

Tal y como ocurre en las diferentes autoridades portuarias españolas, los graneles sólidos son responsable de la ralentización que viven todos ellos. Huelva no es una excepción y los números rojos llegan al 12,5% aunque suaviza su caída respecto a los meses anteriores. Hay que tener en cuenta que el muelle donde se mueven este tipo de tráficos se encuentra en obras en toda su superficie, algo que, sin duda, influye en sus movimientos.

Donde sí se ha dado la vuelta a los malos números de todo el año ha sido en el movimiento de contenedores. De hecho, el pasado mes de noviembre se movieron por el Muelle Sur, 7.267 teus, algo que no se había conseguido hasta el momento. La cifra global de este apartado llega a los 65.476 teus en once meses, lo que le permitirá superar las 70.000 unidades por primera vez en su historia y llegar a los seis dígitos el año que viene.

A pesar del descenso de actividad, el número de buques que han pasado por Huelva crece un 4,64% y cerrarán el año en un número cercano a los 2.500 en un año natural.

También destaca la apuesta por la mercancía general, un capítulo que crece casi un 19% y que supone la apuesta más firme por la diversificación llevada a cabo por el Puerto de Huelva.