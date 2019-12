Huelva es el décimo Puerto de Europa en el transporte de graneles líquidos

En los últimos meses, cualquier noticia que llega procedente de las instituciones europeas y que tiene como destinatario al Puerto de Huelva, supone un espaldarazo a sus resultados, especialmente en las clasificaciones que los distintos organismos e instituciones comunitarias realizan sobre el transporte marítimo en el continente. Si hace casi dos años las instalaciones onubenses entraron por primera vez entre los treinta puertos más importantes de Europa, con el segundo lugar entre los que mayores aumentos registró en la última década sólo superado por el portugués de Sines, según la Organización Europea de Puertos (ESPO por sus siglas en inglés) Huelva es el décimo entre todos los del continente en lo que se refiere a graneles líquidos.

Y es que a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por el Puerto de Huelva, su dependencia todavía respecto a los graneles líquidos, con especial incidencia en el tráfico de petróleo y sus derivados, sigue siendo muy determinante para las cifras de su tráfico global. Valga como dato de los tráficos alcanzados en los primeros diez meses del año, que del total de más de 29 millones de toneladas que se movieron a través de los muelles del Puerto Exterior, casi un 80% corresponden a este tipo de graneles, entre los que destacan 8,4 millones de toneladas de petróleo, 6,8 de derivados y más de 3 millones de toneladas de Gas Natural Licuado.

En el ejercicio del año pasado, en el que el Puerto de Huelva consiguió su tercer récord consecutivo en el movimiento total, al llegar a los 32,9 millones de toneladas en su balance final; de ellas, más de 9 correspondió al movimiento de productos petrolíferos, 7,4 al de sus derivados y 3,1 al Gas Natural Licuado, lo que alcanzó un total de graneles líquidos de 25,1 millones de toneladas, lo que supone el 79,2% del total.Consultada la clasificación europea a la que ha tenido acceso Huelva Información, se puede ratificar todavía un margen de mejora más que importante, ya que al menos con las cifras de lo que llevamos de año y a la espera de lo que ocurrirá en los últimos dos meses para cerrar el ejercicio, Huelva adelanta a Cartagena y se sitúa como segundo Puerto Nacional en tráfico de graneles líquidos, por lo que en la del año que viene estará todavía situado en una mejor situación.

Y todo ello a pesar de que no estará incluida la operatividad del muelle de graneles líquidos que estará ubicado al sur del que en la actualidad opera la empresa Decal y para el que ya hay interés por gestionarlo. No será hasta bien entrado el mes de marzo cuando se licite la obra, aunque no estará en servicio hasta 2021. Será entonces cuando el Puerto de Huelva esté en disposición de disputar a Algeciras el liderazgo que hasta la fecha ha disfrutado en el tráfico de graneles líquidos. Es el puerto algecireño el único que supera a Huelva entre los diez primeros en el crecimiento que se ha registrado en los últimos cuatro ejercicios.

De una manera más modesta en cuanto a su volumen, ocupa el lugar número 11 entre quienes más han avanzado en el tráfico de contenedores como el modo de transporte en el que se depositan una buena parte de las perspectivas de crecimiento tanto en Huelva como en el sistema portuario mundial. Así, ESPO destaca el incremento de un 771,8% experimentado por el Muelle Sur en los últimos cuatro años, ya que partía de una situación inexistente en este capítulo. Este aumento le sitúa inmediatamente después de los diez primeros en todo el continente.

Más modesto, aunque también significativo es el incremento registrado en el último año, ya que los 68.330 teus (contenedores de veinte pies de longitud) supone el 17,5% más que un ejercicio anterior. A pesar de que este año pagó la eliminación de la línea de la naviera holandesa WEC y los tráficos se han resentido, el incremento de los servicios ferroviarios con Madrid ySevilla a través del nodo logístico de Majarabique, ha hecho que se diera la vuelta hasta llegar a ver números positivos en el último mes, con lo que es posible que el año se cierre en positivo.