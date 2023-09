Uno de cada cinco pacientes del registro mundial de estimulación fisiológica del corazón son de Huelva

Huelva tiene un peso notable en el registro mundial de estimulación fisiológica del corazón presentado en el último Congreso Mundial de Arritmias (Heart Rhythm). Tanto es así que el hospital Juan Ramón Jiménez es el hospital que más pacientes ha incluido en el referido registro, en el que participan 24 hospitales a nivel mundial.

El mismo viene a constatar la efectividad de técnica del haz de his. Los doctores del hospital Juan Ramón Jiménez Pablo Moriña -en activo- y Rafael Barba -jubilado- fueron los primeros en el mundo, hace ya casi 25 años, en demostrar que para implantar un marcapasos era posible estimular el Haz de His -el origen del sistema de conducción propio del corazón-. Ello se traduce en una estimulación completamente natural desprovista de cualquier efecto secundario que pudiera desencadenar la técnica tradicional.

Huelva aporta, según remarca a este diario Moriña -coordinador de la Unidad de Arritmias del hospital onubense y el encargado de presentar el citado estudio-, unos 170 pacientes de los casi 900 que reúne el estudio. Cerca del 20% de los casos estudiados proceden de Huelva, una circunstancia que el doctor justifica en que, "al ser pioneros en esta técnica y al colocar todos los marcapasos con esta técnica sin exclusión, hemos podido reclutar a muchos pacientes".

Este registro fue publicado el 20 de junio de 2023 en la revista Heart Rythm, la de mayor impacto en arritmias a nivel mundial, cuyo primer autor es, precisamente, el doctor Pablo Moriña, coordinador de la Unidad de Arritmias.

Sobre la técnica, Moriña recuerda que "sabíamos que podíamos contraer todo el corazón a la vez, pero en aquel momento no teníamos la tecnología específica para ello", explica, por lo que "aún había que hacerlo de un modo rudimentario". Fue el doctor italiano Francesco Zanon, jefe del servicio de Cardiología del hospital de Rovigo (Italia) quien dio con la tecla, ideando el uso de herramientas que permitieron acortar los tiempos y aumentar la tasa de éxitos de la estimulación del Haz de His. Tanto los onubenses como los italianos son autores de múltiples estudios internacionales de gran prestigio.

La Unidad de Arritmias del hospital Juan Ramón Jiménez cuenta con un amplio reconocimiento nacional y mundial. El premio más reciente se ha recibido de la Sociedad Española de Cardiología (SEC) al mejor estudio de investigación del año 2022 en estimulación cardíaca (marcapasos) el pasado mes de junio por un trabajo que demuestra que la implantación de marcapasos con estimulación en Haz de His en pacientes de edad avanzada es segura y les aporta los mismos beneficios.

En el mismo congreso de la SEC, la asociación del Ritmo Cardíaco hizo un reconocimiento al doctor Rafael Barba, jefe de sección de la Unidad de Arritmias del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez hasta su jubilación, por su destacada labor y sus trabajos de investigación precisamente en el ámbito de la estimulación fisiológica en el haz de his.

Del mismo modo, la revista PACE (Pacing and Clinical Electrophysiology) publicó en 2020 un valioso estudio de esta Unidad del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, que determina las alteraciones en el electrocardiograma que predicen si un paciente afectado de un determinado tipo de insuficiencia cardiaca va a mejorar o no con la aplicación de la técnica de resincronización mediante estimulación del haz de his.

También en 2020, la revista de cardiología Europace -una de las de mayor impacto mundial en el campo de la arritmia y la estimulación cardiaca-, publicó un estudio de esta Unidad que muestra "los excelentes resultados de una novedosa técnica de implantación de marcapasos, consolidada en el centro hospitalario, para el tratamiento de los pacientes que padecen un determinado tipo de insuficiencia cardiaca". En concreto, un trastorno en la conducción del impulso denominado bloqueo de rama izquierda.

La publicación en Europace viene precedida de numerosos reconocimientos a los resultados preliminares en los últimos años. Entre ellos, un premio al mejor caso clínico en el Congreso Nacional de Arritmias, en dos ocasiones el prestigioso Premio Doctor Pedrote a la mejor comunicación en el Congreso de la Sociedad Andaluza de Cardiología (SAC), otros premios de la SAC y hasta cinco becas de investigación de esta sociedad científica durante todos estos años con la doctora Teresa Moraleda, miembro de esta Unidad desde hace años, como primera autora. Todos sus profesionales participan en varios proyectos de investigación con otros países y han recibido otros numerosos galardones por su trabajo en este campo.