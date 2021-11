Un onubense transforma Madrid tras pasar por la NASA

De Huelva a la NASA y ahora trabaja a diario para transformar Madrid. Siempre quiso tocar la luna y, aunque Alfredo Montilla no la ha pisado, ha tenido la suerte de conocer al último hombre en pisar el satélite: al astronauta y antiguo senador de Nuevo México, Harrison Schmitt. “Sin duda era capaz de transmitir la emoción del momento y lo importante que fue para él la constancia en el trabajo, entrega y esfuerzo”, explica. Y es que, con tan solo 24 años, este onubense criado en La Morana y que pasó su infancia jugando en las categorías inferiores del antiguo Ciudad de Huelva cumplió el reto de ser el primer europeo en participar en el programa de becas de la NASA (Nasa Develop Program). “Por primera vez, la NASA iba a tener equipos 100% internacionales en su programa de becas; tras un largo proceso de selección conseguí una plaza para liderar uno de los tres equipos”, añade.

Durante su estancia en el Langley Research Center se enfocó en estudiar desastres medioambientales que habían tenido lugar en diferentes partes del mundo, como la contaminación del aire en Monterrey o la propagación del dengue en Haití. “El objetivo era replicar análisis de campo a través de información de los satélites de la NASA, lo que permitiría identificarlos de forma más rápida, automática e incluso predecirlos”, relata. “Sin duda una experiencia única donde tuvimos capacidad de trabajar y compartir conclusiones con científicos, políticos y muchos otros actores relevantes en la sociedad americana”.

Llegó a la NASA tras conseguir una beca para acabar la ingeniería informática en la University of Virginia’s College at Wise, en Estados Unidos. Antes fue becado para irse de Erasmus durante un año en la Czech Technical University de Praga. De vuelta a España inició su carrera profesional en el grupo Catalana Occidente y tras cuatro años se incorporó a la consultora McKinsey & Company, una de las más importantes del mundo. “McKinsey es una desconocida para el gran público, pero es probablemente la firma de servicios profesionales más prestigiosa del mundo, y aparece constantemente entre las empresas más difíciles para entrar a trabajar a nivel global”. En ella ocupó el cargo de socio asociado y tuvo la oportunidad de trabajar con grandes compañías de todo el mundo, sobre todo en Europa, América Latina y África. “El reto diario de acompañar a las grandes compañías de todo el mundo a abordar sus principales retos es lo que hace único trabajar en una firma de consultoría de este tipo. Además, de ofrecerte la posibilidad de conocer otros lugares y culturas que hacen cada reto profesional una experiencia totalmente diferente.”

Pero de repente todo se paró, llegó la Covid-19 y nun uevo reto surgió. “Las principales empresas de la ciudad lideradas por McKinsey y el despacho de abogados Herbert Smith ofrecieron al alcalde Martínez-Almeida y al Ayuntamiento de Madrid su ayuda para relanzar la ciudad tras la pandemia. De hay surge Madrid Futuro, una asociación que impulsa proyectos público-privados y de la que forman parte 100 entidades entre las que se encuentran las principales empresas del país. Me ofrecieron la oportunidad de liderar el día a día de los proyectos de esta asociación y no me lo pensé, era una oportunidad y un momento únicos para generar un impacto transformador en Madrid”

Así que este onubense dedica todo su esfuerzo en generar empleo, atraer empresas, talento e innovación a Madrid. Pero tiene un sueño por cumplir. “Huelva tiene capacidad para liderar y atraer proyectos transformadores y con escala. Me encantaría ver a Huelva convertida en un Hub digital por la relevancia que va a tener la tecnología en las próximas décadas, y en un referente global en la profesionalización y la innovación del turismo o la agricultura donde ya somos relevantes”.