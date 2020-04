Sólo 6.000 de las 29.000 plazas hoteleras de Huelva se abrirán en verano

La imagen de playas abarrotadas con miles de turistas que protagoniza los veranos onubenses no será una realidad este año. La razón fundamental es que debido a las consecuencias del coronavirus hay una previsión de hoteles que no llegarán abrir sus puertas. Así, de las 29.000 plazas hoteleras con las que cuenta la provincia de Huelva sólo 6.000 estarán disponibles en los meses del sol y la playa. Es sólo una estimación del Círculo Empresarial de Turismo pero tiene un argumentario sólido que refrenda lo que está por venir.

Obviamente, la previsión de ocupación media hotelera para este verano será muy distinta a la que acostumbran los números onubenses. Tanto es así que las cifras que se manejan varían en una horquilla entre el 25% y el 30%. Así lo ha confirmado a Huelva Información el Círculo Empresarial de Turismo. El dato es muy duro. Histórico. Y más en una provincia como la de Huelva donde el sector turístico tiene una especial relevancia y mediante el cual viven miles de personas tanto de manera directa como indirecta. La dimensión de lo que está por venir tiene una magnitud preocupante ya que tan solo hay que echar la vista atrás y recordar que en 2019 la ocupación media se situó en 72,94%, 80,83% y 66,24%, en los meses de julio, agosto y septiembre, respectivamente.

Esta previsión está argumentada por diversas razones. La primera es que el impacto del coronavirus ha llegado en el momento justo donde despega la temporada alta onubense. Abril y mayo son meses de muchas acciones de promoción y, según explican desde el Círculo, se han cancelado todas. Ahora, los hoteles comienzan a echar números de su presupuesto anual. Ingresos y gastos. Un presupuesto que a estas alturas “se puede cumplir el 25%-30%”, de ahí que algunos hoteles ya hayan puesto encima de la mesa la posibilidad de que no lleguen a abrir sus puertas hasta el año que viene ya que es posible que con el hotel cerrado (donde los gastos son: el mantenimiento, los suministros eléctricos y la administración) haya menos pérdidas bajo estas circunstancias.

A todo esto hay que sumar varias cuestiones más. Entre ellas, el impacto económico que están sufriendo los clientes y que se va alargar durante los próximos meses hace indicar que el ocio no ocupa una posición prioritaria entre los gastos esenciales a lo que hay que añadir el miedo que puede producir viajar tras la epidemia. Y además “vamos a estar compitiendo con una sobreoferta con todos aquellos destinos que no puedan trabajar con el mercado internacional”. Es decir, las localizaciones que buscan sus clientes en otros países normalmente puede que en esta ocasión lo hagan en el nacional –donde lo hace Huelva de manera mayoritaria–. Esta sobreoferta, inevitablemente, “supondrá además una bajada de precios”.

Hay que sumar también que el inicio fuerte de la temporada turística en Huelva se ha perdido por completo. Con la Semana Santa suspendida comenzó un declive del que según las previsiones del sector no se llegará a la normalidad hasta finales del primer semestre del año que viene.

El Círculo Empresarial de Turismo también advierte que uno de los efectos que tendrá todo esto será la “dificultad de mantener” a los trabajadores que están afectados por un ERTE, ya que después del causado por fuerza mayor puede que siga con uno “por causas económicas”. De ahí, que la petición al Gobierno de España no sea otra que los Ertes de fuerza mayor “se prolonguen en función de la recuperación del sector”. Y todo esto es lo que respecto al escenario hotelero pero el efecto de arrastre será durísimo porque como bien explican desde dentro, microempresas, autónomos y negocios relacionados mayoritariamente con el turismo tienen una previsión de que “el 25% no tenga capacidad de soportar todo este tiempo de parálisis”. Para que no ocurra esto, desde el Círculo Empresarial de Turismo piden también al Gobierno que exonere “del pago de autónomos, alquileres...medidas contundentes”. .

Entretanto y para intentar dar una salida a esta situación que ya todos ven “peor que crítica”, el Círculo ha convocado a los alcaldes de la provincia, Junta de Andalucía y Diputación provincial a una reunión que se celebrará el jueves (on line) para analizar la situación e intentar dar le una salida antes de que termine “asfixiando al sector y sus trabajadores”.