La ocupación hotelera rondará el 65% en julio y el 85% en agosto

Huelva es para muchos turistas un punto de referencia que sobresale del mapa nacional. La Costa de la Luz emerge cada verano como destino relevante gracias al sol y la playa, además de la gastronomía que atesora el territorio onubense, así como una oferta cultural y de ocio amplia y variada para todos los gustos. Todavía con prudencia, el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, Rafael Barba, mira cómo va evolucionando el proceso de reservas de cara al verano. "La temporada del año pasado fue muy bien y este año no sabemos", y es que en el anterior ejercicio funcionó hasta principios de noviembre. Aun así, estos días y de manera provisional, ya que nunca se sabe cómo variará la línea de reservas, Rafael Barba señala que la ocupación para el mes de julio estará "2-3 puntos por debajo" del año pasado, cuando se registró una ocupación del 68%, mientras que en agosto, que será muy similiar a 2017, rondará el 85%, pero siempre según la variable de precio, "que es muy importante para nosotros". Como acceso a las reservas turísticas para el mes de julio, estas "se comportaron razonablemente bien" a primeros de junio, pero a mitad de mes "nos hemos encontrado que se han paralizado, no definitivamente pero sí se han ralentizado mucho". Un hecho que ha provocado que los hoteleros se vean obligados a lanzar ofertas de última hor,a "que lo que viene a ser es a bajar el precio medio del mes de julio". Por la evolución hasta ahora "tampoco vamos a llegar a cubrir ese déficit de reservas que tenemos a día de hoy", señala Rafael Barba, y en el caso de que se cubran, "desde luego no se va a hacer a los precios que estábamos hablando el año pasado", un hecho que incide en "la rentabilidad".

Agosto, mes vacacional por excelencia, volverá a ser la época masiva de turistas que lleguen hasta la provincia, y sobre todo, a la Costa onubense. "A priori es el mes más similar al del año pasado en cuanto a volumen de reservas anticipadas que se están haciendo", señala Rafael Barba, eso sí, con una leve tendencia a la baja con 0,5-1 punto menos a estas alturas. Guarda cautela el secretario general del Círculo Empresarial de Turismo, que apunta que "habrá que ir viendo cómo evoluciona". Aun así se espera una ocupación del 80-85%. En cuanto a la zona geográfica dentro de la provincia, la Costa, lógicamente, se lleva la máxima atención de las reservas. Disfrutar del preciado litoral onubense es lo más demandado por los turistas que se acercan hasta Huelva. La capital onubense también está funcionando muy bien, como ocurrió al año pasado, aunque "un pelín más a la baja". Por otro lado, la demanda es la que condiciona los precios de los hoteles, que ofrecen un abanico para diferentes tipos de bolsillos.

Con los datos, siempre provisionales, que miran levemente a la baja y en busca de un repunte de reservas, Rafael Barba explica que "no es un problema que tenga Huelva en particular" y es que un análisis del Círculo Empresarial de Turismo "coincide con el de otras muchas provincias". Sencillamente es que "hay un reajuste del mercado". En años anteriores, con la crisis, "había destinos que no estaban operando", pero ya para muchas personas esa decandencia económica ha finalizado, por lo que deciden a ir a otros destinos a los que antes no tenían acceso. Rafael Barba señala también que la climatología marca tendencia en un producto como el vacacional y hay clientes que toman la decisión de sus vacaciones a principio de verano en lugares o sitios donde todavía el calor brilla por su ausencia. Con este reajuste del mercado que apunta Barba y que la leve tendencia a la baja en las reservas para la ocupación hotelera ocurre en otras muchas provincias, lo que hay ahora mismo "entra dentro de lo razonable y normal".

Por otro lado, el sector debe hacer frente a la creciente oferta de viviendas turísticas, alquileres y el resto de alternativas para viajar, que "sin duda" hace daño a la ocupación del destino, y que además "compiten en desigualdad de condiciones con el resto de la oferta legal, digamos".

Con todo, el Círculo Empresarial de Turismo de Huelva ha trabajado estos meses atrás para promocionar el destino Huelva para los turistas. Una labor imprescindible para que la marca de la provincia y la Costa de la Luz se extienda y consiga ser una de las primeras opciones para las vacaciones de todo aquel que prepara una maleta. Hay una promoción previa que "hacemos de manera directa a través de los equipos comerciales en los hoteles", explica Rafael Barba, mientras que otra de las vías de promoción se ha realizado "con el Patronato de Turismo, o incluso con Turismo Andaluz". El sector ha hecho varias acciones, "preferentemente en el mercado nacional, de promoción del destino. Y sobre todo un refuerzo en el golf de cara a la temporada de invierno".