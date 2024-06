Las noticias más destacadas del viernes 7 de mayo en Huelva

Huelva será la ubicación de la primera planta del país en generar alcohol isopropílico con hidrógeno verde. Ha sido durante la mañana de este viernes cuando se ha puesto la primera piedra en presencia del consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, entre otras instituciones competentes. Por su parte, el consejero ha destacado la importancia de esta nueva fábrica "que aúna sostenibilidad, innovación y empleo" y que "es reflejo de esa industria verde a la que aspira Europa, basada en las energías limpias y que supondrá la creación de un auténtico ciclo nuevo en la industria mundial con Huelva como punta de lanza".

En lo que a provincia se refiere, el Ayuntamiento de Moguer realiza la reposición del colector de residuales en la playa de Mazagón, que sufrió graves daños durante el temporal que azotó a la provincia. Además de la reparación, se llevará a cabo una labor preventiva de aportación de arena a fin de evitar que vuelva a ocurrir en episodios meteorológicos similares.

Además, se ha inaugurado una nueva edición del Curso de Gobierno para Consejos Rectores de Cooperativas Agroalimentarias, en la sede de la Federación Onubense de Empresarios (FOE). Se trata de una formación especializada y adaptada a los cambios que sufre el sector agroalimentario que es "cada vez es más global".

Cepsa construye en Huelva la primera fábrica del país en elaborar la base del gel hidroalcohólico con energía limpia

Cepsa ha puesto este viernes la primera piedra de una nueva planta pionera en nuestro país, que generará alcohol isopropílico (IPA), un producto que no sólo se encuentra en los geles hidroalcohólicos, sino también en productos de limpieza, tanto para el hogar como para la industria.

Situada en Palos de la Frontera, estará operativa en el último trimestre del 2025 y será la primera instalación de este tipo en España que utilice hidrógeno verde, sustituyendo así materias primas de origen fósil en la producción de alcohol isopropílico por materias primas sostenibles.

Moguer comienza los trabajos de reparación del recolector residual de Mazagón dañado por el temporal

El Ayuntamiento de Moguer se encuentra sumergido en la reposición del colector de residuales en la playa de Mazagón que se encuentra dañado por los temporales.

Desde el consistorio esperan que la Junta de Andalucía y Dirección General de Costas aborden el aporte de arena necesario para la zona afectada a find e evitar que se produzcan episodios similares en el futuro. Los temporales y grandes mareas que llegaron a las costas onubenses el pasado mes de febrero ocasionaron serios daños en un centenar de metros del colector de residuales que da servicio a las viviendas de Bonares provocando vertidos a la playa, que inmediatamente, fueron notificados por el ayuntamiento de Moguer.

Comienza el curso especializado para miembros de Consejos Rectores realizado por San Telmo y Caja Rural del Sur

La escuela de negocios San Telmo Business School junto a Caja Rural del Sur han inaugurado en Huelva una nueva edición del Curso de Gobierno para Consejos Rectores de Cooperativas Agroalimentarias, en la sede de la Federación Onubense de Empresarios (FOE).

Este se impartirá a lo largo de todo el mes de junio de 10:00 a 19:00 y persigue el objetivo de avanzar en la modernización de este ámbito económico en Andalucía. Esta formación especializada y adaptada a los cambios que sufre el sector agroalimentario que cada vez es más global.

Madres y padres del colegio de El Rompido protestan por el "hacinamiento" de sus hijos en espacios con menos de 20 metros cuadrados

'Los niños de este cole sabemos que nuestra voz puede cambiar la historia. Consejera, ayúdenos', 'Tengo un faro que me alumbra y una obra que se derrumba', 'Necesitamos solución ya', 'Otro año, más daño', 'Nuestro cole es nuestra casa. No nos gusta lo que pasa', 'Con hacinamiento no afianzamos conocimientos'.

Estos han sido algunos de los mensajes que han podido verse en las pancartas que han exhibido este viernes las madres y padres del CEIP Virgen del Carmen de El Rompido durante la concentración que han protagonizado junto a sus hijas e hijos a las puertas del CEIP Virgen del Carmen de El Rompido para exigir la conclusión de las obras de ampliación de dicho centro educativo.

La AEMET lanza un aviso ante las lluvias, la inestabilidad y los descensos de carácter "extraordinario"

Tras una semana de temperaturas estables, Huelva da paso al primer día de inestabilidad y a la probabilidad de lluvia. Las temperaturas caen en la provincia y trae consigo calima.

Huelva se prepara para la vuelta de las lluvias y la bajada de las temperaturas. Este viernes los cielos se mantendrán muy nubosos y existe una probabilidad del 55% de lluvias escasas. Por su parte las temperaturas máximas se mantendrán en todo a los 24 grados de máxima y los 17 de mínima.

