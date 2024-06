Madres y padres del colegio de El Rompido protestan por el "hacinamiento" de sus hijos en espacios con menos de 20 metros cuadrados

'Los niños de este cole sabemos que nuestra voz puede cambiar la historia. Consejera, ayúdenos', 'Tengo un faro que me alumbra y una obra que se derrumba', 'Necesitamos solución ya', 'Otro año, más daño', 'Nuestro cole es nuestra casa. No nos gusta lo que pasa', 'Con hacinamiento no afianzamos conocimientos'.

Estos han sido algunos de los mensajes que han podido verse en las pancartas que han exhibido este viernes las madres y padres del CEIP Virgen del Carmen de El Rompido durante la concentración que han protagonizado junto a sus hijas e hijos a las puertas del CEIP Virgen del Carmen de El Rompido para exigir la conclusión de las obras de ampliación de dicho centro educativo. Unos trabajos que inició en noviembre de 2022 la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) de la Consejería de Educación de la Junta, que debían haber finalizado en septiembre de 2023, y que se encuentran en estos momentos inacabadas y paralizadas.

El motivo, según la Delegación Territorial de Educación de la Junta en Huelva, es que el proyecto está en estos momentos "en proceso de resolución de contrato" por la "imposibilidad" de ser finalizados los trabajos por la empresa adjudicataria.

Una situación que, según ha señalado este viernes a Huelva Información Silvia Saucedo, de la AMPA El Faro del centro, que lleva a que los escolares que debían ocupar las nuevas aulas proyectadas están "hacinados en espacios muy reducidos" de apenas unos 20 metros cuadrados.

En total, según la AMPA, la problemática afecta a seis clases del centro, cada una con entre 20 y 25 alumnos, lo que suma casi 150 escolares de los 362 con que cuenta el centro, procedentes tanto de El Rompido, como de Cartaya, El Portil y Nuevo Portil.

Las clases directamente afectadas, y que por tanto deberán ocupar el próximo curso los espacios reducidos, según ha precisado Saucedo, han sido seleccionadas por "sorteo", lo cual "no vemos correcto" ya que "tras dos cursos con este problema, y sin solución", lo que se hace es "sortear a los niños, y al que le toca le toca, como si recibir una educación de calidad fuese una lotería".

La representante de la AMPA afirma que los pequeños "se quejan de falta de espacio", lo cual lleva a que "no pueden tener el material de clase dentro del aula y tienen que salir fuera a por él; que los maestros tienen que dar clase en un espacio mientras que los alumnos están fuera solo escuchándolos, sin poder verlos y teniendo que entrar para poder ver la pizarra; que los docentes no pueden tener dentro del aula su mesa, silla y resto de mobiliario; y en definitiva, que no puede prestarse la atención plena y adecuada hacia esos alumnos".

"Lo que queremos -añade Saucedo- es que al menos se ejecute lo que queda de la tercera fase, que está junto a la primera, donde se podría habilitar tres de las aulas que faltan, las cuales se sumarían a otras dos que ya pueden usarse, por lo que habría espacio para todos los alumnos". En este sentido, según corroboró a esta redacción a principios de esta semana la Delegación Territorial de Educación de la Junta en Huelva, a día de hoy está "ejecutada completamente" la primera fase de la obra, que incluye seis aulas polivalentes de Infantil con aseos y aulas exteriores vinculadas, un patio de juegos, un espacio común y un porche de unos 75 metros cuadrados.

LA AMPA PIDE AYUDA A LA CONSEJERA

Silvia Saucedo también se ha referido a la ayuda prestada por el Ayuntamiento de Cartaya, que según ha precisado, ha colocado una valla para separar el colegio de la zona de obras ya que "la empresa constructora se llevó los materiales, dejando una de las fases inconclusas al descubierto y era un peligro".

Del mismo modo ha querido subrayar que el alcalde de Cartaya "se ha comprometido" a llevar la semana que viene el tema directamente a la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, a la que piden que intervenga directamente en la solución del problema.

Si esto sigue así, concluye la AMPA, "la idea es que en septiembre no entre nadie en el colegio, que nos unamos las familias y la comunidad educativa, incluido el profesorado, y que hasta que esto se solucione no haya clases, con lo que ello implica para las familias".

EDUCACIÓN TRABAJA EN LA "SUBSANACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE ESPACIO"

Por su parte, fuentes de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo, Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación de la Junta en Huelva, han precisado a Huelva Información que las obras de ampliación del CEIP Virgen del Carmen de El Rompido se encuentran "en proceso de resolución de contrato" por la "imposibilidad" de ser finalizadas por parte de la empresa contratista, a lo que añaden que, una vez se resuelva el contrato, se procederá a la redacción de un proyecto de terminación y la licitación de las obras "a la mayor brevedad posible".

Igualmente señalan que la Consejería, a través de la APAE, adjudicó por 1,5 millones de euros dichos trabajos, que a fecha de hoy está ejecutada completamente la primera fase de la obra de ampliación del centro: seis aulas polivalentes de infantil con sus aseos y aulas exteriores vinculadas, y que está trabajando en la "subsanación de los problemas de espacio que pueda existir antes del inicio de curso en el próximo mes de septiembre".