Las noticias más destacadas de este lunes 22 de abril en Huelva

En materia de sanidad, Huelva cerró 2023 con 14.956 pacientes en espera para una intervención quirúrgica, lo que supone un 1,98% más de personas que seis meses antes, cuando eran 14.665 los que se encontraban en esta situación. De todos ellos, 7.764 llevan esperando más de un año para entrar a quirófano o, lo que es lo mismo, están fuera de plazo.

En lo correspondiente al AVE Huelva-Sevilla e infraestructuras, no parece haber un criterio común en el Gobierno de España en lo que al AVE Huelva-Sevilla se refiere. Si hace una semana el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, apostaba por una red "ex novo de ancho internacional" y no por la Alta Velocidad "convencional" para reducir el tiempo de viaje entre las dos capitales andaluzas, hace un mes el presidente, Pedro Sánchez, le aseguraba a Pilar Miranda que, "como bien sabe, en materia de infraestructuras ferroviarias, se está impulsando la línea de alta velocidad a Huelva".

¡Lee las noticias destacadas de la jornada de este lunes 22 de abril!

Huelva suma en seis meses mil pacientes más que esperan un año para ser operados

Huelva cerró 2023 con 14.956 pacientes en espera para una intervención quirúrgica, lo que supone un 1,98% más de personas que seis meses antes, cuando eran 14.665 los que se encontraban en esta situación. De todos ellos, 7.764 llevan esperando más de un año para entrar a quirófano o, lo que es lo mismo, están fuera de plazo. En esta situación se encuentran 1.023 pacientes más que en junio de 2023, cuando eran poco más de 6.700 lo que llevaban acumulados más de 365 días de demora. Tales números se extraen de la última actualización del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en su apartado sobre derechos y garantías de los ciudadanos, donde se detallan los datos sobre tiempos de respuesta asistencial y listas quirúrgicas hasta el 30 de diciembre de 2023.

El incremento de los pacientes en lista de espera para una operación viene aparejado, además, de un aumento de la demora media para ser intervenidos. Si en junio la media de días que pasaban hasta que al paciente le operaban era de 159, en diciembre subía a 176. Diecisiete días más de espera.

Sigue leyendo aquí.

Pedro Sánchez asegura a Pilar Miranda que está impulsando el AVE a Huelva, pero renuncia por ahora a una reunión

No parece haber un criterio común en el Gobierno de España en lo que al AVE Huelva-Sevilla se refiere. Si hace una semana el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, apostaba por una red "ex novo de ancho internacional" y no por la Alta Velocidad "convencional" para reducir el tiempo de viaje entre las dos capitales andaluzas, hace un mes el presidente, Pedro Sánchez, le aseguraba a Pilar Miranda que, "como bien sabe, en materia de infraestructuras ferroviarias, se está impulsando la línea de alta velocidad a Huelva". Así lo recoge una carta enviada por el Gobierno a la alcaldesa de Huelva, con fecha del 25 de marzo, a la que ha tenido acceso este diario.

Dicha carta es una respuesta a una petición de reunión del Ayuntamiento de Huelva con Pedro Sánchez "que se hizo hace cuatro meses", contextualiza el portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias.

Sigue leyendo aquí.

¿Por qué cierra El Portil este verano? las razones técnicas que impiden el acceso a la playa

Punta Umbría cierra definitivamente la playa de El Portil de cara al período estival. Este verano los accesos a la playa que están en peor estado "se van a clausurar definitivamente, salvo que por parte de la Dirección General de la Costa se realice una aportación de arena que modifique las circunstancias", explica el alcalde de la localidad, José Carlos Hernández Cansino. Dicha clausura afectará a "todos los accesos, excepto los de las calles Zorzal y Calamón", con el objetivo de salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.

Sigue leyendo aquí.

El 15 de mayo llegará al Puerto de Huelva un buque de lujo para visitar la aldea de El Rocío

Con la llegada del crucero de lujo Sea Cloud al puerto de Huelva el viernes 19 de abril, se daba por inaugurada la temporada de cruceros en la ciudad. Este año los cruceros llegarán en los periodos comprendidos entre abril y junio y entre septiembre y octubre, coincidiendo con algunas celebraciones importantes de la provincia onubense.

Entre estas celebraciones se encuentra la romería de El Rocío una cita ineludible y esperada por muchos, tanto dentro como fuera de la provincia.

Sigue leyendo aquí.

Una nueva Feria de la Gamba vuelve a Punta Umbría con novedades: nueva ubicación y "adiós" a los tickets

El municipio puntaumbrieño está a un paso de volver a vivir una de sus mejores muestras gastronómicas, a través de la cual el pueblo costero saca algunos de sus más codiciados manjares a las calles.

La programación de la 28 edición de la Feria Nacional de la Gamba, la Chirla y el Boquerón, que se celebra este fin de semana en Punta Umbría, traerá con ella modificaciones que, en palabras de José Carlos Hernández Cansino, alcalde de Punta Umbría, se introducirán "con el objetivo de seguir incidiendo en el valor de nuestros productos pesqueros y, al mismo tiempo, apoyando al sector turístico con la puesta en marcha de una iniciativa de este calibre, fuera de la temporada de verano".

Sigue leyendo aquí.