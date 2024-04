Punta Umbría cierra definitivamente la playa de El Portil de cara al verano

Todo apunta a que este verano va a ser casi una proeza acceder a determinados tramos de la playa de El Portil. Y es que, debido a su evidente deterioro por los recientes temporales, muchos de sus accesos han sido clausurados por el Ayuntamiento puntaumbrieño, que ha colocado vallas para impedir el paso de los bañistas, con carteles donde puede leerse en letras grandes: "Atención. Prohibido el paso por riesgo de derrumbe", a las que siguen el siguiente mensaje, escrito con una tipografía un poco más pequeña: "Pendiente de la actuación para la regeneración del litoral y la costa del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) del Gobierno de España.

Los carteles concluyen informando a los usuarios sobre la calle donde se encuentra el acceso más cercano a dichos puntos de los dos que ha dejado abiertos el Consistorio puntaumbrieño.

A pesar de ello, difícil lo va a tener el Ayuntamiento para controlar el paso por dichos puntos de los bañistas, a tenor de que en la tarde de este miércoles las vallas de algunos de los accesos clausurados por orden municipal han sido ya retiradas en parte, y algunas personas pasaban por ellos hacia la playa haciendo caso omiso a la advertencia.

Por su parte el alcalde puntaumbrieño, José Carlos Hernández Cansino, indicó en un comunicado que este verano ondeará la bandera roja en el puesto de Protección Civil de la calle Zorzal de El Portil, y que los accesos a la playa que están en peor estado "se van a clausurar definitivamente, salvo que por parte de la Dirección General de la Costa se realice una aportación de arena que modifique las circunstancias".

Dicha clausura, prosigue, afectará a "todos los accesos, excepto los de las calles Zorzal y Calamón", a lo que añadió que dicha medida se destina a "salvaguardar las seguridad de la ciudadanía" ya que "supone un grave peligro utilizar estos accesos", además de que "el baño es peligroso tal y como está en estos momentos la playa".

La decisión ha sido adoptada tras recibir el alcalde el último informe elaborado por los Servicios Técnicos Municipales, con los datos del estado en que ha quedado esta playa tras los altos coeficientes de mareas acaecidas en el mes de enero y el fuerte temporal de esta Semana Santa. Un documento que según informa se ha añadido al informe técnico que sobre este asunto se viene realizando desde 2017.

El primer edil puntaumbrieño también ha señalado que "ante la despreocupación manifiesta" de Costas por "la desaparición de la playa de El Portil y sus accesos, en la que no va a invertir ni un solo euro esta nueva temporada de verano a pesar de ser su competencia", el Ayuntamiento "no se va a quedar cruzado de brazos y haremos lo que nos corresponde, que es velar por la seguridad e integridad física de la ciudadanía".

En este sentido, el referido informe puntualiza que "si bien este Ayuntamiento viene realizando desde 2017 hasta la fecha esfuerzos para ejecutar trabajos de limpieza, balizamiento, señalización, adecentamiento y reparación, con medios propios o a través de contratos externos, la realidad es que a fecha del presente los daños descritos no están estabilizados, sino que continúan agravándose año tras año, siendo inasumibles por este Ayuntamiento desde el punto de vista técnico y económico".

El informe hace especial hincapié en la erosión y pérdida de arena y señala que "la zona de playa en pleamar es casi inexistente, con una pérdida de arena de incluso cinco metros de altura de cortado en la línea de contacto con las parcelas urbanizadas", con el resultado de "una zona de baño inaccesible y casi inexistente en superficie", de ahí que se haya determinado que "ondee la bandera roja en la playa este verano".

El documento recoge igualmente los daños estructurales en las pasarelas de madera de acceso a la playa, con un reportaje fotográfico de aquellos que están en peor estado, "que son todos excepto los de las calles Zorzal y Calamón".

El texto del documento también recuerda los daños en el firme y el pavimento de los viarios de acceso a la playa explicando que "debido a la erosión que se ha producido se pierde estabilidad en el firme y desprendimiento del mismo, que incluye solera de hormigón armado, mortero de regulación y solería de acabado". Dichas calles, recuerda el Ayuntamiento, "están en la actualidad precintadas y se han retirado los servicios de duchas y aseos para evitar mayores peligros".

Por último, recoge los daños en infraestructuras de servicios y dice textualmente que "la importante erosión de arena ha dejado al descubierto en algunos puntos tuberías de abastecimiento de agua e instalaciones de saneamiento como conductos de pluviales o pozos, desplazando algunos elementos, desligando otros de sus conexiones e incluso provocando roturas".

Los vecinos no entienden cómo se pueden cerrar 800 metros de playa sin tener un plan B

Ante tal panorama, el presidente de la Asociación de Vecinos Portileños, Prudencio Serrano, ha señalado que, al margen de "entender como algo lógica" la decisión desde el punto de vista de la salvaguarda de la seguridad de los ciudadanos, "lo que no entendemos es que como ya desde el mes de marzo el alcalde dijera no tener capacidad económica para poder arreglar las pasarelas, máxime viendo las actuaciones que el Ayuntamiento está llevando a cabo en Punta Umbría como pueblo".

En este sentido, ha incidido en no entender "como hace uno, dos o tres años, pasaba siempre lo mismo y se reponían y arreglaban, y este año no se puede", a lo que ha añadido que "cierto es que se ha perdido algo de arena, incluso más que en años anteriores, pero no deja de ser menos cierto que durante la bajamar se puede disfrutar de algo de playa".

Serrano ha proseguido afirmando en este sentido que "cerrar 800 metros de playa de la gente de la zona de El Portil, sin tener un plan B para las diferentes zonas, es algo que no llegamos a entender porque, aunque en pleamar es prácticamente imposible acceder a la playa, durante los periodos de bajamar sí se puede disfrutar algo de la playa".

Por todo ello, para el presidente de los vecinos Portileños "cerrarse en banda y decir automáticamente que no porque Costas no ha llevado a cabo ninguna actuación no exime al Ayuntamiento de su responsabilidad en el disfrute de la playa por los vecinos de El Portil", de ahí que "no entendemos porque no se busca una solución para algunos de los accesos que tienen menos daños y que se arregle n y se pueda disfrutar de la playa al menos en bajamar, aunque en pleamar sí se coloque la bandera roja".

Toda esta situación lleva a los vecinos, por mediación de su presidente, a preguntarse finalmente "dónde va el dinero de los portileños si no se pueden arreglar unas pasarelas, una pavimentación, unos acerados, las señales.

A pesar de todo ello, Serrano no ha querido dejar de reconocer que "la culpa de todo es de Costas, aunque el Ayuntamiento se escuda en su inacción para no arreglar nada, y que al menos se use lo que se pueda en bajamar".

Prudencio Serrano ha querido recordar por otra parte que, para abordar estas cuestiones, "tenemos solicitada una reunión con el alcalde desde el pasado mes de febrero, y a día de hoy éste habrá estado muy liado en diferentes menesteres, que no ha tenido a bien recibirnos".

Por último, ha puntualizado que para los vecinos "es ilógico que se decida desde el Ayuntamiento que se va a cerrar las playas a dos meses y pico del verano, con los consecuentes efectos negativos que la medida va a tener en materia de reservas, veraneantes y turistas".