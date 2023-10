Las noticias más destacadas de este jueves 19 de octubre en Huelva

El fuerte temporal de este jueves ha sido el gran protagonista de la jornada. Además de las incidencias en la provincia, la capital ha sido una de las peor paradas, con sucesos como el ocurrido en el Punte de Punta Umbría, que ha quedado cortado tras caerse una farola en mitad de la vía.

Además, ha sido noticia la huelga de los estudiantes del IES La Rábida por falta de Wifi y climatización tras las obras. En el terreno sanitario, buenas noticias para las mujeres con cáncer de mama. Y es que la mayor parte, supera la enfermedad.

En sucesos, ha sido detenido el presunto autor de un apuñalamiento a un joven de Lepe.

Una veintena de actuaciones en Huelva como consecuencia de la borrasca

Una veintena de intervenciones por roturas de ramas y caídas de árboles además de otras intervenciones menores se han registrado hasta las cuatro de la tarde en la capital onubense, según informa el Ayuntamiento de Huelva. El área de Infraestructuras ha activado un servicio especial de respuesta ante los efectos que pueda ocasionar el temporal.

Lee más aquí.

Cae una farola del puente de Punta Umbría encima de un vehículo por el viento

Una farola de las que se van a modificar en el puente que une Huelva con Punta Umbría se ha caído esta tarde pasadas las 16:00 horas encima de un vehículo que se encontraba circulando por uno de los carriles, como consecuencia de las fuertes rachas de viento provocadas por la borrasca Aline.

Lee más aquí.

El remodelado instituto de Secundaria La Rábida de Huelva carece de climatización y wifi

El remodelado Instituto de Educación Secundaria La Rábida, que reabrió sus puertas el actual curso tras tres años de obra, carece de climatización y wifi, motivos por el cual alumnos del centro han decidido ir este jueves a la huelga y no acudir a clase como medida de protesta. A la falta de climatización y wifi se une que las aulas no cuentan con pizarras digitales y que el nuevo pabellón deportivo aún no se ha terminado de construir y no pueden llevar a la práctica la materia de Educación Física.

Lee la noticia completa aquí.

Ocho de cada diez mujeres de Huelva a las que se les diagnostique este año de cáncer de mama lo superarán

Más de 350 mujeres de la provincia de Huelva serán diagnosticadas de cáncer de mama en 2023, de los 6.000 nuevos casos que aproximadamente se diagnosticarán en Andalucía. Así lo manifiesta la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) con motivo del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se celebra este jueves 19 de octubre.

Lee el reportaje completo aquí.

Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven durante una reyerta en Lepe

La Guardia Civil de Lepe ha detenido este miércoles al presunto autor del apuñalamiento a un joven durante una reyerta protagonizada por ambos el pasado viernes en dicha localidad.

Se le acusa de un presunto delito de lesiones graves con arma blanca, según ha confirmado el Instituto Armado.

Lee más aquí.