El remodelado instituto de Secundaria La Rábida de Huelva carece de climatización y wifi

El remodelado Instituto de Educación Secundaria La Rábida, que reabrió sus puertas el actual curso tras tres años de obra, carece de climatización y wifi, motivos por el cual alumnos del centro han decidido ir este jueves a la huelga y no acudir a clase como medida de protesta. A la falta de climatización y wifi se une que las aulas no cuentan con pizarras digitales y que el nuevo pabellón deportivo aún no se ha terminado de construir y no pueden llevar a la práctica la materia de Educación Física.

Desde la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional indican que se está trabajando para cubrir esas carencias. Apuntan en relación a las reivindicaciones del alumnado del IES Rábida, "y tal como ha trasladado el equipo directivo del centro a las familias, en cuanto a la climatización, el AMPA se reunió con el delegado provincial el pasado 9 de octubre y le hizo llegar sus peticiones".

De esa reunión con el delegado, Carlos Soriano, "surgió el compromiso de estudiar la climatización de las aulas afectadas y el mismo día 10 se llevó a cabo la visita de un arquitecto de la Agencia Pública de Educación de Andalucía (responsable de las infraestructuras), que elevó un informe a la Dirección General en Sevilla".

Recalcan que el pasado 17 de octubre "estuvieron en el centro los arquitectos responsables del proyecto para atajar el problema y se va a empezar a intervenir en breve, por tanto, se están dando los pasos para solucionar el problema".

Respecto a la wifi, explican desde la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que "el centro está dotando de puntos wifi en todas las aulas (en las prefabricadas y Carabelas teníamos 18 puestos y se van a conectar 30 más). Parece que la empresa suministradora ya ha conectado desde la calle, ahora el paso siguiente está en manos de Aulas Conectadas, que es la sección de Delegación que se encarga de dotar de wifi a los centros. En este sentido, se realizan las acciones necesarias con la mayor diligencia posible".

La dirección del centro educativo lleva, como así se lo ha comunicado a los padres del alumnado, "desde julio solicitando el cambio de la wifi que teníamos en las prefabricadas al centro nuevo".

En lo que respecta al pabellón deportivo, manifiestan desde la Delegación que "es una dependencia todavía en construcción cuya finalización está prevista para final de año". Para la construcción de estas instalaciones deportivas, de 480 metros cuadrados de superficie, se han destinado 480.000 euros. Constará de una pista polideportiva, vestuarios con sus respectivos aseos, almacén y despacho del profesor de Educación Física.

Desde la dirección de centro apuntan en un comunicado a los padres de los alumnos de 3º y 4º de ESO y de Bachillerato que, "independientemente de que el alumnado tiene razón en sus reivindicaciones, desde el centro se está haciendo todo lo posible y la Delegación está al corriente y también está trabajando en esa línea".

Se recuerda desde la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que el edificio del IES Rábida, que fue construido en 1856 bajo el diseño de José María Pérez Carasa y goza de la Protección Integral Monumental, ha sido profundamente restaurado y ampliado, mejorando así sus condiciones de accesibilidad y seguridad "gracias a una inversión de más de 7,6 millones de euros por parte de la Consejería, dando respuesta a una demanda de muchos años de la comunidad educativa".

La reforma integral y modernización del edificio, incluida en el Plan de Inversiones en Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación, contó con cofinanciación europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).