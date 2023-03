Las noticias más destacadas de este jueves 30 de marzo en Huelva

Este jueves se han aprobado los presupuestos del Ayuntamiento de Huelva para el 2023. Además, Huelva da un paso más hacia el modelo de industria renovable y consolida su valor como capital del hidrógeno verde español acogiendo, en los próximos días, el I Congreso Nacional del Hidrógeno Verde.

Igualmente, el puerto de Huelva ha aprobado este jueves el nuevo Plan Estratégico 2023-2030 que se desarrollará sobre tres ejes, el primero de ellos convertir al puerto onubense en un clúster energético e industrial para liderar la descarbonización del puerto y la comunidad portuaria. Este jueves también ha sido noticia las denuncias de hasta 30 personas en la Costa de Huelva por la práctica del marisqueo ilegal y en relación a las obras de la ciudad, se han finalizado las de la calle Méndez Núñez para el paso de la Semana Santa onubense.

El Pleno del Ayuntamiento de Huelva aprueba los Presupuestos de 187 millones de euros para 2023

El Ayuntamiento de Huelva cuenta ya con Presupuestos para 2023. El Pleno, en sesión extraordinaria, los aprobó inicialmente con los votos a favor del equipo de gobierno y del concejal no adscrito Néstor Santos. PP, Vox, Ciudadanos, Mesa de la Ría, Unidas Podemos y el concejal no adscrito Jesús Amador votaron en contra. Se rechazarán en la sesión plenaria las enmiendas presentadas por el PP, Mesa de la Ría, Vox y el concejal no adscrito Jesús Amador.

Las cuentas municipales ascienden a 187 millones de euros, un 9 por ciento más respecto a 2022. El presupuesto consolidado, incluyendo las empresas municipales, se sitúa en 190 millones de euros. Se contemplan inversiones por más de 23 millones de euros que, junto a las modificaciones presupuestarios realizadas superan los 55.6 millones.

Huelva consolida su valor como capital del hidrógeno verde español con el I Congreso Nacional en 2024

Huelva será la sede del I Congreso Nacional del Hidrógeno Verde los próximos 7 y 8 de febrero de 2024. Será en el marco de la Casa Colón donde investigadores, productores, potenciales clientes y todo el amplio sector industrial se dará cita para avanzar en la posición común hacia el desarrollo del vector energético clave del futuro. Huelva se convertirá de este modo de facto en lo que ya es: la capital del hidrógeno verde en España. La cita, primera de estas características que se organiza en el territorio nacional, cuenta con el respaldo unánime de todas las administraciones locales, provinciales, autonómica y nacional. De ahí un lema que resumen el espíritu del congreso: 'La energía que nos une'. Prueba de ello fue la puesta en escena en el marco de la sede de la UNIA en La Rábida. Un espacio singular que fue testigo de grandes acontecimientos históricos como la gesta del Descubrimiento y que alumbra el asalto hacia "la nueva frontera", como la definió el consejero de Industria, Jorge Paradela.

El Puerto de Huelva planea 94 actuaciones hasta 2050 para consolidar su futuro como clúster energético e industrial

El puerto de Huelva ha aprobado este jueves el nuevo Plan Estratégico 2023-2030, con perspectiva al 2050, una hoja de ruta que se estructura en tres ejes que se desarrollarán a través de 11 objetivos estratégicos, 30 objetivos operativos y 94 actuaciones. La presidenta del puerto de Huelva, Pilar Miranda, ha asegurado que este nuevo plan se desarrollará sobre tres ejes, el primero de ellos convertir al puerto onubense en un clúster energético e industrial para liderar la descarbonización del puerto y la comunidad portuaria.

Durante la sesión se ha informado de los datos más significativos de la Memoria Anual de la Lonja de la Innovación, puesto en marcha por el Puerto de Huelva y gestionado por la empresa Telefónica, correspondiente al ejercicio 2022. Destacan el registro de 537 actividades, relacionadas con formación, gestión, mentorías, visitas, actividades de aceleración, asistencia a eventos y dinamización, entre otros.

Denunciadas unas 30 personas en Isla Canela por marisqueo ilegal

Una treintena de personas han sido identificadas en Isla Canela por el Seprona y el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil por carecer de licencia de mariscador a pie, levantándose las correspondientes actas denuncia que serán remitidas a la Autoridad competente en la materia.

Además se han intervenido 20 rastros manuales de mariscar, 69,8 kilogramos de coquinas (Donax trunculus) y 3,5 kilogramos de longueirones (Solen marginatus) que fueron devueltos a su hábitat natural.

Rematan la obra de la calle Méndez Núñez para el paso de la Semana Santa de Huelva

Las obras de peatonalización del centro cesarán durante la Semana Santa de Huelva para que las hermandades puedan llevar a cabo su estación de penitencia sin alteraciones. Después de finalizar la calle Méndez Núñez hasta la puerta lateral de la parroquia de la Concepción, este jueves comienza el hormigonado del tramo restante para que las cofradías cumplan su itinerario establecido. Los trabajos la calle a partir de la puerta lateral de la Concepción ha comenzado durante la mañana para que el Sábado de Pasión el Cristo de Vera+Cruz, portado por la Legión Española, pueda realizar su recorrido con todas las garantías.

