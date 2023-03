El Pleno del Ayuntamiento de Huelva aprueba los Presupuestos de 187 millones de euros para 2023

El Ayuntamiento de Huelva cuenta ya con Presupuestos para 2023. El Pleno, en sesión extraordinaria, los aprobó inicialmente con los votos a favor del equipo de gobierno y del concejal no adscrito Néstor Santos. PP, Vox, Ciudadanos, Mesa de la Ría, Unidas Podemos y el concejal no adscrito Jesús Amador votaron en contra. Se rechazarán en la sesión plenaria las enmiendas presentadas por el PP, Mesa de la Ría, Vox y el concejal no adscrito Jesús Amador.

Las cuentas municipales ascienden a 187 millones de euros, un 9 por ciento más respecto a 2022. El presupuesto consolidado, incluyendo las empresas municipales, se sitúa en 190 millones de euros. Se contemplan inversiones por más de 23 millones de euros que, junto a las modificaciones presupuestarios realizadas superan los 55.6 millones.

La primera teniente de alcalde y responsable del área de Economía, Presidencia y Relaciones Institucionales, María Villadeamigo, hizo un recorrido por los años que el PSOE lleva al frente de la administración local y manifestó que "salimos de la ruina y llegamos al saneamiento". Recalcó que la deuda municipal se ha reducido en 103 millones de euros, pasando de 255 millones de euros en 2015 a 152 millones en 2022 e incidió en la importancia de que el Ayuntamiento tenga presupuesto, "es una herramienta que mantiene la estabilidad".

Considera que "son unos presupuestos magníficos, atienden a las personas, generan empleo y riqueza y permiten que la ciudad continúe", a lo que añadió que son "una garantía para el futuro de la transformación de la ciudad, son los presupuestos de la recuperación económica y la estabilidad finaciera". Comentó que "desde el minuto uno fue un Ayuntamiento austero, motor de crecimiento y oportunidades y con servicios de calidad, reduciendo tasas e impuestos a base de trabajo y gestión eficiente y eficaz".

Explicó que en estas cuentas municipales se piensa "en una Huelva en grande". Se contempla la reurbanización de la barriada José Antonio (1,2 millones de euros); la peatonalización de la calle Río Tinto (300.000 euros) y la de la calle Puebla de Guzmán-Rociana (550.000 euros); la reurbanización de la calle Granada (300.000 euros) y de Federico Molina-Pasaje García Xarmiento-Calle Pedro Alonso (1.050.000 euros); la prolongación de la calle Natividad (1,2 millones de euros); la construcción del Centro Social Marismas del Polvorín (750.000 euros) y del Centro social de Pescadería y de las pistas deportivas (500.000 euros).

También se prevé la peatonalización de la zona de la Fábrica de Harina (840.000 euros), la creación de un aparcamiento en la avenida Unión Europea (420.000 euros) y una plaza en Viaplana (350.000 euros), a lo que se unen las reformas de la Plaza Niña y la calle Isaac Peral.

Villadeamigo destacó que en estos presupuestos "se habla de empleo con mayúscula, hacia dentro y hacía afuera, hacia dentro, los trabajadores del Ayuntamiento tienen estabilidad, y hacia afuera, con un Plan de Empleo", una Huelva dirigida a "una industria verde". Se refirió al compromiso con las políticas sociales y el apoyo a las tradiciones y al deporte, "la aprobación de este presupuesto significa seguir mejorando la vida de los onubenses, su calidad de vida y hacer una Huelva mejor".

El concejal no adscrito Néstor Santos destacó que el Ayuntamiento de Huelva se encuentra en situación de estabilidad financiera, el endeudamiento no supera el 110%", a lo que añadió la apuesta por la industria "es el futuro esperanzador, ser capital del hidrógeno verde" y por el empleo público. Señaló que le gustaría que se le diera más apoyo a los proyectos de emprendedores y recalcó que hay que ofrecer un escenario "óptimo" a las empresas, darle seguridad jurídica para que puedan establecerse en nuestro territorio, aunque está "el hándicap de las infraestructuras". Por otra parte, comparte "el apoyo firme" por la cultura, el deporte y las tradiciones, "hay que seguir en ese camino".

El concejal no adscrito Jesús Amador, que reconoció que la situación económica del Ayuntamiento ha mejorado, "la deuda está donde está porque ha habido una decisión y un trabajo de corregirlo", comentó que los presupuestos "tienen una carga ideológica" e indicó que "es un pleno electoralista, el equipo de gobierno expone sus políticas y saca algunos números que le hacen falta" con un giro "hacia el periquismo, tiene que parecerse al PP para obtener votos". Recalcó que "es periodo de elecciones y éste será el pistoletazo de salida del PSOE".

Denunció que "el Pleno se hace sin participación, sin posibilidad de trabajar los presupuestos, Tienen la mayoría absoluta para ningunear, para que los grupos políticos pueden ofrecer lo bueno. En estas cuentas municipales hay más gasto político, más Semana Santa, Recreativo, más privatización, más pérdida de patrimonio, más obras en elecciones, ahora no se hacen rotondas, se peatonaliza".

Para el portavoz del Grupo Municipal de Vox, Wenceslao Font, los presupuestos "no se ajustan a la realidad, no contemplan lo acordado en el Plan de Ajuste". Font ve "un aumento irreal de los ingresos, al igual que el resultado de la ejecución de 2022". En cuanto a la partida de gastos, "no responde a las necesidades, son gastos inútiles, ineficientes y superfluos". Aparte, defendió que las cuentas de la empresa Aguas de Huelva y del Recreativo deberían estar consolidadas en el presupuesto municipal.

Según el portavoz del Grupo Municipal de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, "los presupuestos son el reflejo de un programa electoral", unas cuentas municipales basadas en un modelo de ciudad que su formación política no comparte. Propuso que se incluyeran partidas para desarrollar propuestas aprobadas en sesiones plenarias como la ampliación de la red de puntos de recarga de vehículos eléctricos, la instalación del ascensor en el Parque de la Esperanza, la ampliación de la sede vecinos de Los Rosales, la construcción de senderos en los cabezos, el concurso de ideas para remodelar la antigua prisión y la construcción de la sede vecinal de Pescadería.

La portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos, Mónica Rossi, lamentó que la fecha de la convocatoria del Pleno "dificulta un análisis más exhaustivo de los presupuestos, no son participativos y no están elaborados desde la perspectiva de género, responde al modelo de ciudad del PSOE, se sigue vendiendo suelo público y se sigue apostando por la industria química como único modelo de desarrollo". Abogó porque el dinero destinado al Recre se dedique a políticas sociales y que en materia de empleo se ponga en valor el que podría generarse con el patrimonio natural, arqueológico y cultural.

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Guillermo García de Longoria, explicó que este presupuesto, el último de la legislatura, tenía que servir para que los onubenses "se ilusionaran con la gestión del Ayuntamiento pero contagia decepción, es continuista en la falta de ambición en la ciudad, un presupuesto se debe adaptar a la ciudad y a los tiempos y deberían ser los presupuestos de la esperanza, del futuro de la ciudad". Subrayó que un presupuesto "es una guía de actuación, un plan pero estos no son un buen plan para la ciudad, no responden a lo que los onubenses están esperando".

García de Longoria recordó que "desde 2019 se está gestionando en base a modificación presupuestaria, es una gestión a toda prisa. Hay que hacer los presupuestos con la gente, que los onubenses digan lo que necesitan. Atrás quedan actuaciones aprobadas que no están reflejadas en los presupuestos, se trata de nuevo de una oportunidad perdida para Huelva".

Para el portavoz del Grupo Municipal del PP, Jaime Pérez, los Presupuestos "no resuelven los auténticos problemas de Huelva". Indicó que "olvida planes municipales" y se "pregona proyectos varias veces anunciados y no ejecutados", de ahí que presentara enmiendas "porque existe alternativas", para solucionar "problemas que se eternizan", motivado por "la ineficacia en la gestión municipal". Apuntó que el Ayuntamiento debe "se motor y no freno" para el empleo y sugirió que se potencie el Parque Huelva Empresarial.