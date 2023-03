Rematan la obra de la calle Méndez Núñez para el paso de la Semana Santa de Huelva

Las obras de peatonalización del centro cesarán durante la Semana Santa de Huelva para que las hermandades puedan llevar a cabo su estación de penitencia sin alteraciones. Después de finalizar la calle Méndez Núñez hasta la puerta lateral de la parroquia de la Concepción, este jueves comienza el hormigonado del tramo restante para que las cofradías cumplan su itinerario establecido. Los trabajos la calle a partir de la puerta lateral de la Concepción ha comenzado durante la mañana para que el Sábado de Pasión el Cristo de Vera+Cruz, portado por la Legión Española, pueda realizar su recorrido con todas las garantías.

Las hermandades ya están preparadas para salir a la calle y la Carrera Oficial espera a que las obras avancen estos días para poder rematar algunas zonas durante la jornada del Viernes Santo. El alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, ha tranquilizado a los cofrades durante la tertulia 'El Aguaó' organizada por Huelva Información, diciendo que "está todo controlado". El edil ha añadido que "es algo que no me quita el sueño por dos razones fundamentales. En primer lugar, la empresa con la que trabajamos ha demostrado ser muy seria y cuando empezamos las obras en la calle Fernando el Católico me quedé tranquilo. Además, me aseguraron llegar a la calle Palos y habilitar el resto para que no haya impedimentos durante la Semana Santa, y no hay que olvidar que se trata de una empresa muy solvente y con mucha trayectoria en Huelva".

Por otro lado, el alcalde ha señalado que el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de Huelva "ha estado muy atento para que no se cometiera ningún error que pudiese comprometer a esta Semana Santa tan esperada, él tiene la visión necesaria para tenerlo todo medido, estoy muy tranquilo por las dos partes". Antonio González ha asegurado que "desde el Consejo de hermandades estamos muy tranquilos, todo se va a acabar a tiempo y la Carrera Oficial va a quedar de maravilla". También ha añadido que "los palcos se va a acabar aunque se tenga que trabajar de noche, el Sábado de Pasión todo el mundo se va a encontrar con una entrada en Placeta que va a ser espectacular".

La única hermandad que se ha visto obligada a modificar su recorrido por las obras de peatonalización del centro de Huelva, ha sido la Soledad debido a que la calle Béjar, por la que accedía a la Carrera Oficial, quedan acoplados casetas y materiales de la obra y solo permanecerá abierta para los automóviles de los residentes y vehículos autorizados de servicio público. Este año volverán a un recorrido antiguo llegando a la Palmera, calle Palos, plaza Niña, Esperanza Coronada, La Paz, Murillo, Vázquez López, Gobernador Alonso, Hernán Cortés, Rascón y Bocas hasta Carrera Oficial.

Las obras de peatonalización continuarán después de Semana Santa por la calle Gravina. Ya se está culminando la primera fase que se ha centrado en la peatonalización de La Placeta, la calle Plus Ultra, La Palmera, la calle Palos y un tramo de Méndez Núñez con la intención de garantizar el discurrir de los desfiles procesionales por el trazado inicial de la carrera oficial. Después de esta semana las actuaciones en la calle Gravina se comenzará el día 17 de abril para continuar las obras del plan que acomete el Ayuntamiento de Huelva en el eje Plaza de Las Monjas-Gravina mediante los fondos Next Generation articulados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.