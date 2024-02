Las noticias más destacadas de este domingo 25 de febrero en Huelva

Domingo que sabe mejor por la victoria del Recreativo de Huelva. Los albiazules dan la noticia positiva del día con un gran papel y dos goles de De la Rosa y Josiel.

El día de hoy también nos ha dejado el primer caso de virus el mono en 2024 en Huelva, una de las cuatro provincias andaluzas donde se han registrado ya casos en lo que va de año.

Te contamos además la gran labor investigadora del grupo Vrbanitas de la UHU, la incursión poco fructífera de Mahou en la provincia de Huelva hace 120 años y los fenómenos paranormales vividos en una vivienda del centro de Huelva.

Crónica Recre-AD Ceuta: Victoria muy trabajada del Decano

Otros tres puntos más. El Recreativo de Huelva consiguió una importante victoria con goles de Josiel Núñez y De la Rosa a una AD Ceuta que llegó al Nuevo Colombino a por todas. El Decano defiende la quinta plaza tras un intenso partido. Lee la información completa aquí.

Detectado un caso de Virus del Mono en Huelva en 2024

Huelva es una de las cuatro provincias andaluzas en las que se han detectado casos de virus de mono en lo que va de año junto con Cádiz, Málaga y Sevilla, según los datos facilitados por la Consejería de Salud a preguntas de Europa Press. Lee la información completa aquí.

Historia y fracaso de la pionera fábrica de cerveza Mahou en Huelva hace 120 años

Hubo un tiempo en el que Gibraleón presumía de ser capital de la cerveza en la provincia de Huelva. Y no lo era porque sus habitantes consumieran esta bebida alcohólica fermentada en ingentes cantidades, sino porque llegó a contar con dos fábricas en apenas una década, si bien no llegaron a coexistir. La reconocida marca Mahou tomó el testigo de La Girafa allá por los comienzos del siglo XX en una localidad que, pese a no reunir si quiera a 5.500 habitantes, despertó un gran atractivo entre los maestros cerveceros. Lee la información aquí.

Arucci Turobriga, Tejada la Vieja o Niebla: tesoros arqueológicos destapados por el grupo Vrbanitas de la UHU

El Grupo de Investigación Vrbanitas, creado en el año 1990, es el más antiguo de la Universidad de Huelva. Antes de ser promovido por el recién jubilado catedrático de Arqueología Juan Campos, prácticamente no se había hecho nada en materia de excavaciones en la provincia. Fueron ellos, desde el grupo de investigación, los que comenzaron el proceso hacia una mayor concienciación onubense sobre el patrimonio arqueológico. Lee la información completa aquí.

Fenómenos paranormales en un piso del centro de Huelva

En los últimos meses, un piso en el centro de Huelva ha llamado la atención de los investigadores de lo extraño. Unos pocos vecinos y los propietarios se han visto sorprendidos por fenómenos paranormales que supuestamente tienen lugar en el interior de un edificio antiguo y en apariencia tranquilo. Lee la información completa aquí.