Crónica Recre-AD Ceuta: Victoria muy trabajada del Decano

Otros tres puntos más. El Recreativo de Huelva consiguió una importante victoria con goles de Josiel Núñez y De la Rosa a una AD Ceuta que llegó al Nuevo Colombino a por todas. El Decano defiende la quinta plaza tras un intenso partido.

Tras dos jornadas como visitante, el Recre regresó al Nuevo Colombino en una mañana ventosa con la intención de reencontrarse con los tres puntos ante la AD Ceuta. Un encuentro entre dos rivales directos. El Decano que quería asentar aún más sus bases en la quinta plaza. Lo consiguió. Los visitantes, por su parte, conseguir la victoria para arrimarse a la zona alta de la tabla y meterse en la pelea por hacerse un hueco en los puestos de play-off de ascenso a Segunda División. Estos condicionantes, sumados a la goleada del Real Madrid Castilla al Real Murcia, la motivación de los de Abel Gómez para conseguir la victoria.

Con novedades en el once inicial saltó el cuadro albiazul al terreno de juego. De la Rosa, por fin, volvió a ser titular tras recuperarse de la neumonía que atravesó hace unas semanas; volvió Antonio Domínguez después de cumplir con su partido de sanción; y Gálvez entró por Alberto Trapero.

El inicio contra el Málaga era para analizarlo, mejorar y no caer en el mismo error... y volvió a pasar. En el minuto 7, la AD Ceuta se adelantó en el marcador del Nuevo Colombino. ¿Crónica de una muerte anunciada? Lolo González fue el encargado de abrir la lata tras un saque de esquina. Tocaba remar.

A los ocho minutos del gol de los de José Juan Romero empató el Recreativo. Una falta sobre De la Rosa hizo que el Decano se adelantara. Luis Alcalde, desde el lateral del área, para que Josiel Núñez devolviera las tablas. Mucho tiempo por delante. El partido estaba abierto a todo.

El Decano llegó y topó. En su primer acercamiento al área de Pedro López conquistó la meta caballa. Poco a poco. Luis Alcalde colgó una falta a la que no llegó De la Rosa por muy poco a rematar. Pudo tener el 1-2 el onubense. Una y otra vez tras un remate que se me marchó alto tras un centro de Caye Quintana. El extremo albiazul tenía hambre de gol. Y llegó.

Un pase de Antonio Domínguez a De la Rosa, que se quedó mano a mano con Pedro López y con un disparo cruzado, hizo la segunda diana recreativista. El onubense marca la diferencia. Un jugador determinante. El Recre quería ser el protagonista, pero en los minutos finales de la primera mitad, la AD Ceuta apretó en el Nuevo Colombino. El conjunto caballa quería el empate antes del descanso. Jota, recién incorporado al partido, lo intentó con zurdazo desde el pico del área que se marchó alto por encima de la meta de Rubén Gálvez. Cedric tuvo la última con un disparo desviado.

45 minutos para la victoria. El Recre tenía que pelear por más en el Nuevo Colombino y no dejar que la AD Ceuta se hiciera fuerte sobre el verde. Los caballas habían venido a Huelva a por todo. La primera de la segunda mitad fue para los visitantes con un centro de Cristian, de falta, que remató Rodri Ríos, de cabeza, sin peligro alguno.

El Ceuta tenía el balón, pero la más clara llegado este momento de la segunda parte fue pera el Recreativo. Una carrera de De la Rosa que se la puso a David del Pozo y se quedó solo ante el portero. Su disparo se marchó fuera por muy poquito. Iba dentro, tanto que el Nuevo Colombino ya cantaba gol.

La siguiente fue para Luis Alcalde con un disparo desde la frontal, volvió a marcharse fuera por muy poco. David del Pozo también quería estrenarse en la mañana del domingo, el de Getafe lo intentó con un disparo cruzado que se marchó desviado. A partir de ese momento, empezó a apretar de nuevo la AD Ceuta.

Modificó el esquema Abel Gómez. Dio salida a Manu Galán, que disfrutó de sus primeros minutos en Primera Federación tras recuperarse de su lesión durante el play-off de ascenso la pasada campaña, para reemplazar a Luis Alcalde. Se marchó también Rahim, tocado, para dar entrada a Pinillos.

El Ceuta quería ser el protagonista y apretó al Decano. Rubén Gálvez, en vilo. Detuvo un disparo de Cedric que iba dentro. Después volvió a intentarlo David del Pozo desde fuera del área y que detuvo Pedro López. El cuadro caballa no daba margen. Quería, al menos, el empate en el Nuevo Colombino y estaba haciendo méritos.

No iba a ser fácil la recta final del encuentro, pero el Recre iba a pelear. David del Pozo, de nuevo, la quiso poner. No era su mañana. El balón no entraba. Su disparo dentro del área volvió a marcharse fuera. Poco después, Álvaro Bustos y Miguelete fueron los protagonistas tras robar un balón, el guardameta caballa repelió el balón.

Sin más. El Decano consigue tres puntos muy importantes para aumentar su colchón de puntos con el resto de clasificados, dar un nuevo paso hacia el objetivo y afianzarse al quinto puesto del grupo II.