Era una convocatoria con los papeles cambiados. El presidente de la Cruz Roja, Juan José Blanco, junto con representantes del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, presentaban una guía con Siete deseos para nuestro futuro laboral, enmarcada en el Reto Social Empresarial, Alianzas para la Inserción y, en concreto en la iniciativa Contrata sin género de dudas. Por primera vez, quienes subieron al estrado, no estaban ninguno de los convocantes, sino los verdaderos protagonistas del evento, escolares del colegio Montessori de Huelva quienes explicaron lo que pretendieron cuando dieron forma a lo que ellos entienden que es un futuro en igualdad, un proyecto de sociedad que, sin duda, tiene en ellos a los verdaderos protagonistas. Son quienes heredarán una manera de hacer las cosas y no quieren dejar pasar la oportunidad sin que se les tengan en cuenta.

Con risas que escondían nervios y con aplausos cuando confundían una importante química con una cantante de moda, Carlos, Paula, María, Rafa, Nacho fueron desgranando uno por uno aquellos deseos que deben ser los de todos. Comenzó el techo de cristal, un tema “real” que supone algo tan lógico como “desperdiciar la mitad del talento que podría aprovecharse en cualquier tipo de organización”. Después llegó el turno para una brecha salarial que significa que “las mujeres cobren un 23% menos en España y que no sea el mismo trabajo una camarera de piso que un camarero en un hotel” , por lo que abogaron por “terminar con la exclusividad en algunos de los trabajos”. Valga un ejemplo: “director ejecutivo es un trabajo, no un género; sin embargo, cuando realizamos una búsqueda en Google por este trabajo, el 95% de las imágenes que aparecen son de hombres”. El acoso sexual tampoco escapó de su diagnóstico, un delito en la mayoría de países, aunque sorprendentemente no en todos.

Llegó el momento de la originalidad, de descubrir los conceptos de mansplaning (aquel que supone menospreciar a la mujer) y que sostuvieron como aquel que puede ponerse a explicar química a Marie Curie. Tampoco hizo falta demasiados detalles para explicar el manterrupting, aquella actitud que consiste en que “las mujeres son constantemente interrumpidas por los hombres”. En esta oportunidad, no tuvieron que recordar a la científica del siglo XIX, sino que se fueron a algo más actual, como “cuando Donald Trump interrumpió a Theresa May a los dos segundos de hablar con ella”.

En la guía hay menciones al techo salarial, a la brecha salarial y al acoso sexual, así como a las constantes interrupciones y la falsa pedagogía hacia las mujeres

El séptimo y último punto de esta guía, es incluso más complejo. Los escolares onubenses se quejaron de la falta de posibilidades de conciliación, de compartir y compaginar la vida laboral con la familiar. Nuevamente pusieron el dedo en la llaga cuando recordaron actitudes de hombres “que dicen que ayudan a sus mujeres sin darse cuenta que la responsabilidad es de los dos, o cuando un hombre pregunta a su mujer qué es lo que hay que hacer en casa, pese a que ellos deberían saberlo de sobra”.

Fueron lecciones de vida por aquellos que nos sustituirán. Guiados por los profesores de su colegio, acompañados por dibujos realizados por compañeros suyos que en esta oportunidad les dejaron el mal trago de explicarlo a ellos y se reían desde el otro lado, cinco escolares de Huelva quisieron poner el acento en algo que debemos tener presente todos. Iba a ser un trabajo, un documento que se iba a entregar a los empresarios. En su lugar, han hecho lo que mejor saben hacer y es señalar aquello que les chirría en un mundo que les pertenece y que heredarán a corto plazo. Son conscientes que son muchas cosas que mejorar y también que la primera oportunidad de hacerlo, lo primero que tienen que hacer es reconocer lo que está hecho y proponer cambios para remediarlo.