La naturaleza encuentra en Huelva su reflejo en las obras de arte urbano de Paz

Nuevas composiciones de arte urbano en la capital onubense. La artista M. Paz Suárez logra abrirse un hueco en esta especialidad pictórica con obras con sello propio. La naturaleza es la fuente de inspiración de Paz. La flora y las aves son las protagonistas absolutas de sus creaciones, que sorprenden al viandante por su sencillez, colorido y la belleza intrínseca de lo natural, características de sus trabajos que atrapan visualmente al transeúnte y lo invitan a recrearse con cada uno de los detalles de sus murales.

La artista de Huelva quiso dar este año la bienvenida a la primavera con un gran mural de flores silvestres sobre una pared encalada en la calle Marchena Colombo, frente al Albergue Juvenil, con el que pretendía dar un mensaje de esperanza a los onubenses tras un año difícil debido a la pandemia.

Paz comentó que “fue una forma de celebrar la primavera, estuvimos encerrados en casa con el confinamiento” y se propuso “que iba a haber primavera y además, perpetua, la vamos a dejar ahí en la pared para que se alegre la gente”.

Incidió en que fue también “una forma de sacar sonrisas, estaba todo el mundo muy decaído, muy triste, y además fue un gustazo, estaba allí pintando y la gente que pasaba me decía: qué bien, qué alegría, muchas gracias y eso a mí me llena muchísimo, el poder alegrar a las personas”.

La artista sólo lleva tres años inmersa en el mundo del arte urbano. Comenzó en 2018 y eligió como materiales la pintura acrílica y la brocha. Se considera autodidacta. Comentó que empezó a pintar en 2016 con acuarela en un curso del programa municipal Cultura en los Barrios y “me aficioné a la pintura”. Explicó que “empecé a recibir clases del monitor del programa municipal, Juan Carlos Sáenz, un monitor estupendo que es amigo ahora”.

Paz señaló que en el curso de pintura de Cultura en los Barrios, “en realidad estuve unos pocos de meses, que es lo que duró, y después no lo pude compaginar con el trabajo, aún así siempre he tenido contacto con Juan Carlos Sáenz, a día de hoy somos buenos amigos. A mí me gusta aprender de manera autodidacta, me gusta probar, y aunque iba a clase, los trabajos los iba realizando en casa y es como más me he desarrollado”.

Dejó de impartir clases debido a la Covid-19, es monitora de yoga y pilates, y decidió reciclarse profesionalmente y dedicarse “a la pintura por completo”.

Sus inicios en la pintura fueron con acuarela en formato pequeño “hasta que sentí la necesidad de ver las cosas en formato grande y por eso salí a la calle con pintura y me puse a pintar en un muro”.

Su primer mural lo realizó en su barrio, Huerto Paco, en la calle Huerto Don Moisés, donde pintó un gorrión, una composición de metro y medio de alto por metro y medio de ancho, “un gorrión de mi cosecha” y a lo largo de estos tres años ha hecho casi una decena de obras.

La mayor parte de sus trabajos se concentra en su barriada, concretamente en la Plaza Isla del Hierro, donde pintó un mirlo hecho con hojas; en la calle Canarias, una planta autóctona, y en la calle Marchena Colombo, donde tiene dos composiciones. Previamente, junto a su pareja, limpia el suelo, para posteriormente blanquear la pared para poder realizar el mural.

Aparte, tiene obras en otros puntos de la ciudad como en el Aula de la Naturaleza del Parque Moret, donde dibujó otra planta autóctona, y en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Pilar Martínez Cruz.

La artista indicó que sus trabajos se centran en la naturaleza, “porque es lo que me gusta, es lo que me gusta ver, lo que me hace feliz”. Subrayó que pinta por encargo y también “por el gusto de pintar”.

Apuntó que “presento proyectos que se me van ocurriendo a diferentes entidades, algunos van saliendo, otros están a la espera, otros, sin embargo, no salen”. El objetivo con todo ello “es poner en valor la naturaleza”. Además tiene encargos privados en muros de casas, pero prefiere “pintar en la calle para que la gente lo disfrute y se alegre de verlo”.