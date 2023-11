La plaza Quintero Báez de Huelva contará con un monumento a la palmera y un nuevo ejemplar

La céntrica plaza Quintero Báez de Huelva contará con un monumento y un nuevo ejemplar de palmera en sustitución de la centenaria, seña de identidad de la ciudad, que fue talada el pasado sábado. La alcaldesa, Pilar Miranda, comentó que se plantará "un ejemplar que sea el adecuado para la zona, una especie que no esté dañada" y aparte, "estamos trabajando para poner un monumento que recuerde a la palmera, con una reseña histórica, contando que ahí había una palmera centenaria".

Miranda subrayó que la tala de la emblemática palmera, de casi 130 años de antigüedad y 25 metros de altura, "era la única opción que quedaba, después de muchos informes". Indicó que "la seguridad de las personas está antes que nada y hay que escuchar a los profesionales".

Señaló que "lo pasé fatal, porque yo he vivido en la calle 3 de agosto toda la vida, pasaba por la palmera, quedaba con el que hoy es mi marido en la palmera, pero cuando se opta por tener un puesto de responsabilidad, como es el mío, no puedes mirar lo personal, yo sabía que iba a ser una actuación impopular, que había mucha gente que se iba a quejar".

No obstante, "cuando los técnicos me dicen, con papeles por delante y con datos, que no hay otra solución y que la palmera, que estaba cogida con pinzas, en el momento que le pasa la última tormenta hay una zona que se rompe y se pudre y que podría caer en cualquier momento y, dado que es un espacio por el que pasan muchos vehículos y personas, supondría un peligro para las personas e incluso para los edificios de alrededor, no me quedaba otra solución que optar por informar a la población de lo que pasaba y hacerlo en el momento en el que hubiera menos tráfico de personas para evitar el peligro".

La alcaldesa incidió en que "cuando estás en un puesto de esta responsabilidad tienes que mirar por la vida y nada vale más que la vida de una persona". Recalcó que a la palmera se le hicieron "radiografías, análisis, todas las pruebas habidas y por haber, tenemos la suerte de tener aquí a unos profesionales de primerísimo nivel y ha venido gente de fuera a apoyar sus decisiones". Comentó que la palmera "estaba además dañada por insectos, lo que la hacía más débil".