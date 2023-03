Más de un tercio de los médicos de familia y pediatras de Huelva carecen de la especialidad

El déficit de médicos es un problema que se extiende a todo el país. Las regiones 'pugnan' por los facultativos y aquellas que ofrecen unas mejores condiciones son las que se llevan el gato al agua. Huelva, al igual que otras provincias, presenta carencias en varias especialidades, pero son la Medicina de Familia y la Pediatría las que preocupan especialmente a los propios sanitarios, pues "el número de médicos en los centros de salud sin dichas especialidades es cada vez mayor", aseguran desde el Sindicato Médico de Huelva.

Según los datos del portal de transparencia andaluz, fechados a 31 de enero de 2023 y a los que ha tenido acceso a este diario, hasta 134 de los 382 (35%) médicos de familia o pediatras carecen de dicha especialidad o, lo que es lo mismo, tienen la licenciatura, pero no han completado el MIR. De ellos, 81 desempeñan su labor en el distrito Huelva-Costa (223 en total) y 53 lo hacen en Condado-Campiña (159 en total).

Tales profesionales trabajan en los centros de salud en consulta o realizando guardias, algo que el Sindicato Médico asegura "no entender", pues "la Medicina de Familia o la Pediatría son especialidades al igual que la Neurocirugía o la Dermatología, no son menos". En este sentido, ponen de manifiesto el "notable aumento" de los médicos sin especialidad en los centros de salud onubenses, dado que a finales de 2020 se contabilizaban 109, un 18% menos que actualmente.

Respecto a ello, conviene apuntar que un decreto del Gobierno lo permite, de manera que se autoriza a las comunidades autónomas a la contratación de médicos licenciados sin la especialidad. En este sentido, desde Salud y Consumo explican que, "debido a la ya sabida escasez de médicos, buscamos facultativos extracomunitarios cuya especialidad esté en proceso de homologación". Tales profesionales se desempeñan, sobre todo, "en aquellos centros de salud ubicados en las llamadas zonas de especial cobertura", es decir, las localidades en las que es más difícil contratar al no resultar tan atractivas para el médico en cuestión.

En cualquier caso, cabe destacar que estos médicos sin especialidad no pueden aspirar a la interinidad ni a una plaza fija en el SAS, así como que "suelen ser contrataciones para sustituciones o vacaciones".

Para el Sindicato Médico el problema radica en que "a los especialistas no se les ofrecen condiciones atractivas, por lo que deciden no coger los contratos que se les ofrecen aquí". De ahí que "se tenga que contratar a médicos licenciados sin la especialidad de Medicina de Familia o Pediatría".

La escasez de facultativos es también el centro de otro debate. La Consejería de Salud y Consumo anunció a finales de año la ampliación de nuevos cupos médicos bajo la denominación de proyectos de crecimiento para el año 2023, un plan que contempla la incorporación de 26 médicos de Atención Primaria en Huelva. Las mismas, aseguran desde Salud, están consignadas y presupuestadas, pero "se crean cuando haya disponibilidad de profesionales porque actualmente no hay médicos".

Desde la central sindical subrayan que "no entendemos este método, pues plantea buscar a un profesional y, una vez encontrado, ofrecerle una plaza, sin ningún tipo de proceso de selección previo". Por ello, piden que, "al ser plazas aprobadas y presupuestadas, se convoquen y aparezcan en todos los procesos de movilidad o selección y no esperar a que haya médicos disponibles", en tanto que "si no se conoce la existencia de la plaza no puede aparecer un médico que la ocupe".