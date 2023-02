Más de 12.000 onubenses faltan sin avisar a su cita médica cada mes

Un total de 144.909 citas con el médico de familia o pediatra se perdieron el pasado año en los centros de salud de los Distritos Sanitarios de Atención Primaria Huelva-Costa y Condado-Campiña, dependientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS). El motivo de ello es que los usuarios que tenían consulta programada en una fecha y una hora faltaron a la misma sin avisar, por lo que no se pudo hacer uso de dichas citas y, por tanto, quedaron en el limbo.

Tales datos, facilitados a este diario por los distritos sanitarios, reflejan que, cada día, cerca de 400 onubenses se ausentaron en el centro de salud a la hora que tenían prevista su consulta o no cogieron el teléfono, pues desde la pandemia de coronavirus un alto número de citas se realizan a través de esta vía. Los motivos de que no se utilicen estas citas nunca llegarán a conocerse, dado que la pérdida del servicio no lleva aparejada una justificación. Concretamente, el porcentaje de citas perdidas asciende al 6,39% del total de 2.269.295 consultas que gestionaron ambos distritos durante todo el 2022.

La tendencia de citas que quedan en el limbo se mantiene cada mes con un porcentaje muy similar y solo en septiembre el mismo baja del 6% para situarse en un 5,91%, tal y como reflejan los datos recogidos por los distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña. En este sentido, cabe destacar que los meses en los que más citas de Medicina de Familia y Pediatría se perdieron fueron los de verano, junio (6,72%) y julio (6,80%).

A este respecto, el director gerente de los Distritos Sanitarios Huelva-Costa y Condado-Campiña, Antonio Ortega, recuerda que “es responsabilidad de los usuarios anular la cita si ya no la necesitan o no pueden acudir, ya que otra persona se beneficiará de ello”. “Queremos concienciar a la ciudadanía de que deben anular la cita si no van a utilizarla porque, además de hacer un uso indebido de los servicios sanitarios, están impidiendo que otra persona pueda ocupar ese hueco y, por ende, la espera para las consultas sería menor”, señala.