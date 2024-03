Cinco médicos fueron agredidos en Huelva el pasado año: la mayoría mujeres y de Atención Primaria

En el marco del Día Europeo contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, Juan Manuel Fernández, vicepresidente del Colegio de Médicos de Huelva, ha mostrado su "rechazo absoluto a las agresiones al personal sanitario, que consideramos un ataque frontal a los profesionales que se dedican a ejercer y cuidar de la salud de todos".

El pasado año fueron cinco las agresiones totales a médicos registradas en Huelva. Una de ellas en la capital y otras cuatro en la provincia. Esto supone un tercio de las 15 registradas el año anterior. Desde el 2019 hasta el 2023 en Huelva se produjeron 50 agresiones a médicos. "Este último año se ha producido un pequeño descenso, aunque a lo mejor no es valorable, porque ha sido el efecto de un único año sobre la cifra del año anterior en el número de agresiones que se han producido en la provincia de Huelva", explica Fernández. Sin embargo, asegura, "no hay que perder de vista que gran parte de ellas puede que no sean comunicadas por diferentes factores y muchas veces se piensa que esto es solamente la punta del iceberg y que hay otras muchas que quedan sin denunciar o registrar". Por ello, desde el Colegio de Médicos de Huelva insisten en que "hay que seguir trabajando con la administración para poner freno y concluir que lo importante es tener tolerancia cero con las agresiones porque tan sola una ya es mucho".

Huelva y Córdoba son las que menos agresiones a médicos han registrado

Junto con Córdoba, Huelva es en la que menos agresiones se han registrado, pero insisten en que "si vemos el histórico habrá que analizar si esto es una tendencia que se mantiene en el tiempo o ha sido un dato aislado".

En cuanto a Andalucía, el pasado 2023 se registraron un total de 129 agresiones. En España cada día dos médicos sufren agresiones, con 769 acciones violentas comunicadas durante el pasado ejercicio, según los datos del Observatorio contra las Agresiones. "La realidad que vive la profesión médica es dura", lamentan.

Igualmente, las agresiones se han dado, sobre todo, en el área de la Atención Primaria (el 60%), en consultas convencionales y el 40% en los servicios de Urgencias, "porque es donde más actos médicos se desarrollan a lo largo del día y donde hay un contacto más estrecho con el paciente". Por rango de edad, predominan los facultativos mayores de 45 años (un 60%) y el resto son personas menores de 35.

Otra cosa que se ha observado, dicen desde el Colegio de Médicos, es que "se da más hacia el colectivo de mujeres, que puede estar influenciado por que hoy en día gran parte de las facultativas son féminas". Igualmente, la mayoría de los casos son coacciones, amenazas e insultos, y pocas veces llega a nivel de agresión física.

Las causas de por qué se motivan estas agresiones, insisten, "nunca están justificadas", aunque es cierto que podrían estar generadas por el déficit de médicos que existe, "en el que se está trabajando". La principal circunstancia que incita a la agresión es la discrepancia con la atención recibida, que supone el 80% del total.

No hay zonas concretas ni localizaciones geográficas donde se ubican las agresiones. En lo que sí se hace hincapié es en que "la cifra no representa el volumen total de las agresiones, quizá haya mucho más por detrás y esto solo representa la punta del iceberg del problema".

Una falta de médicos en la que "se está trabajando"

Efectivamente, explican los médicos, "el sistema tiene entre sus problemas a resolver la falta de profesionales". A este respecto afirman que "se está trabajando en todos los sentidos posibles", tanto en aumentar las plazas universitarias para incrementar el número de egresados (se ha incrementado en un 10% el número de graduados en Medicina a nivel global) como en" retener en España a los especialistas".

En cuanto a las medidas que se pueden implantar para solventar este problema de las agresiones, explican que lo primero es la concienciación social. "Cuanto más repitamos y más mensajes mandemos a la población, antes se conseguirá terminar con esta problemática, ya que es algo intolerable. No puede ser gratuito y en ese sentido también se está trabajando con la Junta para intentar sacar una ley más severa con las agresiones al personal sanitario", sentencia el vicepresidente del Colegio de Médicos.

El Colegio de Médicos y el Consejo Andaluz de Médicos continúan reivindicando la necesidad de crear una Ley antiagresiones al personal sanitario, un texto que está avanzando en Andalucía, según ha venido informando la Administración en el Observatorio Andaluz contra las Agresiones.