Un manual para hacer más fácil la vuelta al cole a los pequeños de la casa

Septiembre ha llegado y con él la vuelta al cole en la que los pequeños tienen que regresar a la rutina después de más de dos meses disfrutando de un verano que aún se les hace eterno. Durante los días previos, comprar el material escolar para el nuevo curso está bien, pero además hay que incentivarlos desde casa para que las primeras jornadas no se le hagan cuesta arriba. Las puertas de los colegios se abrirán en menos de dos semanas y la llegada la normalidad se puede convertir en un problema a la hora de adaptación a los horarios que hace meses que no se cumplen, por ello, las familias deben poner su granito de arena y mostrar el lado bueno de volver al día a día. Para ello, la psicóloga sistémica de Huelva, especializada en familias, Ángeles Salas Sánchez, aconseja seguir pautas dentro de los hogares para que el final de las vacaciones de verano se vean como una nueva oportunidad de aprendizaje y disfrute.

Para Ángeles es fundamental volver a la rutina de forma progresiva para que los horarios y las rutinas de alimentación no se veam alteradas de forma brusca. Los niños, como todos, también tiene el sueño descontrolado por ello, “es necesario comenzar 15 días antes a impartir las costumbres que se llevan a cabo durante el curso escolar, para que el niño se habitúe de la forma más amena posible”. La presión postvacacional se nota en todas las personas independientemente de su edad, pero los niños la pueden manifestar con alteraciones en las conductas del sueño, más o menos apetito, menos interés, cansancio generalizado o cambios bruscos de humor. Estos trastornos se combaten hablando de la vuelta a la rutina, “las familias deben de incidir en que dentro de una normalidad también hay pequeños periodos vacacionales como los fin de semanas, en lo que no hay que hacer tareas y podemos salir a la calle y estar en contacto con la naturaleza”, comenta Ángeles Salas.

Con una consulta privada en Huelva y una amplia experiencia tratando a familias de niños y adolescentes, Ángeles incide sobre a importancia de tener en cuenta que vivimos en el Sur porque “las horas de sol son muchas y hay una clima fantástico en invierno por lo que es importante hacerle saber a los niños que hay cosas divertidas que hacer”.

Cinco consejos para volver a las aulas

1. No se puede transmitir algo que los padres no se creen, la comunicación debe ser fluida y real con los pequeños, ya que cuanta menos edad tienen más capacidad poseen para activarse con su figura de referencia y con ello, estar mucho más atento a la hora de aprender y escuchar. Según Ángeles, es fundamental que las familias transmitan seguridad y bienestar a la hora de empezar el colegio para que esto se refleje también en el comportamiento de los niños que lo aprenderán de forma automática.

2. Volver a la rutina de forma progresiva, en un periodo de adaptación de 15 días que comienza antes que las clases para ir poco a poco siendo permisivo y sin grandes restricciones de golpe.

3. Hay que tener en cuenta que cuando se vuele al colegio aún hay mucha luz hasta bien entrada la noche, por ello adelantar la hora de irse a la cama se debe hacer en periodos cortos y progresivos de media en media hora para evitar así el insomnio.

4. Motivar a los niños para hacerles ver que el colegio no es un castigo. Esto, según la psicóloga, no significa que los padres se tengan que sentar a hacer los deberes con ellos, porque realmente la estimulación viene en los periodos de descanso, “por ejemplo, sería ideal ir al campo si el niño está estudiando sobre insectos porque así no entenderá el estudio como una carga”.

5.Hay que enseñarles a ser autónomos también en las tareas escolares, tienen que desarrollar sus propias capacidades para aprender a organizarse y tener prioridades durante la época de estudios.

La comunicación, el mejor aliado contra el bulling

Uno de los grandes problemas dentro de las familias es el silencio, así lo explica la psicóloga Ángeles Salas, ya que a partir de ahí los casos se vuelven cada vez más graves. La buena comunicación dentro de los hogares es fundamental, para ello hay que hablar todos los días sobre todo lo que sea necesario y que los niños tengan la confianza suficiente con sus padres para poder contarles cualquier cosa.

Según la psicóloga “con la vuelta al cole estos casos no se multiplican porque pueden surgir en cualquier época del año”, pero las familias se ponen más alerta con la intención de evitar este tipo de situaciones. Hay que tener en cuenta que los problemas se hacen más grandes cuando no se hablan sobre ellos y es mucho más sencillo que pasen inadvertidos.

En conclusión, Ángeles recomienda a los padres que sean consecuentes con sus actos, porque si para ellos es una normalidad para sus hijos también lo será de forma automática y recuerda que “para los mayores la vuelta a la rutina siempre es más complicada porque los pequeños tiene mayor capacidad de adaptación”, por esta razón es fundamental lo que se aprende en casa.