Los lotes de Navidad superan la crisis de la pandemia

La Navidad está repleta de valores. Abrazos, reuniones, risas, amigos y familia. Cierto es que el coronavirus ha dado un vuelvo a muchas de las tradiciones que están grabadas a fuego en la sociedad y que este año se tendrán que posponer para el año venidero, a la espera de la tan ansiada vacuna. Pero sí que hay otras costumbres que guardan todas las medidas restrictivas y que engloban ese halo de magia que envuelve el mes de diciembre. Una de ellas es el regalo en forma de lotes o cestas de Navidad. Un habitual que sigue estando de moda por más que pasen los años y que este quizá tenga incluso más que ver con la generosidad y el agradecimiento que navidades anteriores. El último mes del año es sinónimo de cajas repletas de dulces navideños, bebidas, charcutería y un extenso abanico de productos que alimentan el estómago en buena compañía.

Estos lotes y cestas se regalan entre familiares, amigos y empresas a sus trabajadores. Una costumbre que muchos la siguen ejecutando cuando el color inunda las calles y los villancicos ponen la banda sonora. El detalle cuesta un precio asequible para todos los bolsillos y en ese aspecto los vendedores son los encargados de abrir el abanico de posibilidades. Tanto es así que hasta 90 combinaciones distintas tiene a su disposición El Corte Inglés con lotes que van desde 19 euros y que integran “productos de primera calidad”, según explican a Huelva Información desde el propio centro.

La previsión que tienen sobre la mesa es de una “gran demanda” y señalan que “será un artículo a regalar por empresas ya que, debido a la situación actual, muchas comidas de empresas no se realizarán”. Entre lo más solicitado a El Corte Inglés están, como en año anteriores, “los lotes de Navidad. Disponemos de 10 distintos con precios que van desde los 19 euros hasta los 69. Así, creen que la venta se “mantendrá”, algo que también ocurre con los precios: son los mismos.

Además, con el paso de los años este regalo tan característico entre familiares, empresas y amigos, evoluciona. Por ejemplo, la novedad de estas navidades es que “incluimos en nuestro catálogo productos demandados por nuestros clientes como dos nuevas cestas ecológicas”.

Los lotes y cestas de Navidad también llegan desde empresas específicas de los productos que las suelen integrar. Así ocurre en Jamones Castaño, un negocio onubense que lleva el ibérico por bandera y que alza de calidad estos detalles de las fiestas. Las ventas las hacen para toda España y aunque la campaña “ha arrancado un poco más tarde, están saliendo las cosas”, afirma a Huelva Información el administrador de la empresa, Tomás Castaño. Entre las posibilidades “tenemos muchas opciones, desde cajitas pequeñas de 69 euros hasta lo que cada uno se quiera gastar. Nos ajustamos a todos”.

La incidencia del coronavirus no ha sido otra que la de un descenso final del precio de los lotes. Esto va en consonancia con la bajada del costo del jamón. “Te puedes llevar el mismo género por un poquito menos”. Y es que la cancelación de ferias, romerías y demás eventos, sumado a las restricciones en la actividad económica de la hostelería durante estos meses ha provocado que haya más jamones a estas alturas del año por lo que el precio baja. “Nosotros vendemos cuando hay alegría”, señala Castaño, en referencia a lo que no se ha podido vender durante el año y que ahora se puede recuperar en este mes de diciembre. Para aumentar la facturación desde Jamones Castaño están buscando nuevas líneas de venta, un campo donde han optimizado su salida de productos a través de la vía online, que “se está vendiendo muy por encima que el año pasado”. Este camino de venta ha ganado enteros con los compradores particulares. “Ha mejorado bastante, no es para tirar cohetes pero para lo que estamos acostumbrados estamos muy contentos”.

Entre lo más demandado en cuanto a lotes está “la paleta de bellota acompañado de una garrafa de aceite o una línea de quesos, que hemos sacado con la marca”. Uno de los servicios que ofrecen es el corte de la paleta para el que lo desee.

Por otro lado, el jamón sigue siendo un habitual en los lotes de los Supermercados El Jamón. Un producto que funciona en la unión con el queso, en el mismo lote. “Son muy atractivos y cada vez se están regalando más, incluso más que las cestas”, explica a Huelva Información la directora de ventas Yolanda Ruiz. Como ejemplo, “además de ser los productos de orígenes muy reconocidos y de calidad, a lo mejor te cuesta el jamón de seis kilos con el queso de tres kilos 59 euros”.

Y aparte, se encuentran las cestas con “un catálogo muy extenso”. Aun con el coronavirus “creemos que las demandas de productos no van a cambiar”. Eso sí lo que se prevé, dentro de la lógica, es que debido a la subida del paro “el número de trabajadores ha disminuido” por lo que las cestas de empresas a trabajadores se presuponen en menor número.

Además también resalta Ruiz las ofertas existentes en jamones y paletas debido a la pandemia. “En el campo se han quedado muchos cerdos, cerdos ibéricos, y eso hace que haya más productos y que baje el precio”. Las cestas van desde los 14,95 euros y son personalizadas en cuanto a productos. La Navidad, al menos, permanece en estos detalles.