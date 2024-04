El librero de Huelva, ese gran agitador cultural que te acompaña en el viaje de la lectura

Las manecillas del reloj se detienen y comienza un viaje que, desde la calma y el sosiego, invita al lector a sumergirse en historias, aventuras, relatos... La librería ejerce su poder de abstracción sobre el lector, que inicia su particular recorrido por las estanterías atestadas de obras. Y no lo hace solo, pues la figura del librero se presume indispensable. Desde su amplia formación, aconseja, enseña, acompaña, ilustra y, lo más importante, se convierte en un agitador cultural.

"Nos hemos tenido que reinventar", asegura el presidente de la Asociación Provincial de Libreros de Huelva y librero de la librería Siglo XXI, Juan Antonio García, que enumera las múltiples acciones que lleva a cabo una librería. "Realizamos la Feria del Libro, actividades con clubes de lectura, aconsejamos y enseñamos, algunas cuentan con una pequeña editorial...somos multiusos" debido, sobre todo, "a que las librerías han pasado por un proceso de transformación empujadas por los nuevos hábitos de consumo a través de las plataformas de compra online". Una evolución que es reciente, "no somos ni parecidos a cómo éramos hace cinco años", resume García.

Con Juan Antonio García coincide José Manuel Alfaro, librero de La Taberna del Libro (Moguer). "Los libreros nos hemos dado cuenta de la competencia feroz del formato de venta online y, por ello nos hemos reinventado", apunta, al tiempo que añade que "el librero de hace cinco años no tiene nada que ver con el de ahora". Alfaro lo justifica en que se trata de un profesional "con una posición muy activa, que va a presentaciones, a centros educativos, selecciona, recomienda, está en las redes sociales, leemos muchos, nos formamos... todo ello por una cuestión de supervivencia".

Pese a coincidir con ellos en la reinvención de las librerías por la cantidad de actividades que llevan a cabo, Willy Barrera, librero de Dorian, abre un debate y asegura que "no veo a las plataformas de comercio on line como competidores porque no jugamos a lo mismo. Ahí a veces compras de rebote, incluso", sostiene. "Mi competencia es con las librerías y nuestro gran valor es la cercanía, pues nuestra web es accesoria, para que el cliente consulte nuestras existencias. Mi guerra no es la misma", sentencia.

El gran mérito de las librerías, además de la cercanía y el cuidado del espacio de la misma, es contar con una propuesta que trasciende a la venta, "a través de una agenda cultural que oscila entre presentaciones literarias, firmas, cuentacuentos, lecturas poéticas o clubes de lectura", comenta Estrella Villalba, librera de Saltés. Es ese "constante proceso de renovación y adaptación" el que explica que "las librerías se encuentren saludables, pues también hemos diversificado nuestros canales, contando con presencia en las redes y a través de nuestras tiendas on line, posibilitando llevar así nuestros servicios a otras ciudades y comunicándonos con clientes de fuera de Huelva". "Garantizamos entrega y disposición de los libros en un período igual de breve que los portales on line", añade.

Precisamente es este servicio on line una de las grandes fortalezas de las librerías, dado que al igual que en cualquier plataforma "en 24/48 horas tienes el libro que quieres", explican Kati Borrero y Eva Sardiña, libreras de Baobab, quienes evidencian que en el sector onubense "tienes un amplio catálogo en todas las librerías físicas y, si no, lo encuentras en Internet". Aun así, prosiguen, "muchos siguen apreciando ese concepto de librería de barrio, en el que de tú a tú tratan con el librero, palpan el libro, bicheas...".

Además, la herramienta todosloslibros.com, "en auge", coinciden todos los libreros, permite al onubense tener a su disposición el amplio catálogo de libros existentes para conocer dónde hay existencias o solicitar aquello que desee en un período corto de tiempo.

E, incluso, "a veces vienen a contarte algo que les ha pasado por la relación que ya nos une", añade María del Pilar González, librera de Welba, quien pone de manifiesto "nuestra vocación de orientar y acompañar a la gente. Por ejemplo, muchas veces repasando nuestros libros me acuerdo de mis clientes y pienso en a quien le puede gustar un libro en concreto que nos acaba de llegar". "Nos debemos a ellos", finaliza.

Los onubenses no dejan de leer

Los onubenses leen, y mucho. Así lo atestigua Willy Barrera, que asegura que el sector "goza de muy buena salud, incluso entre los más jóvenes". Buena culpa de ello la tienen las librerías como Dorian, dado que es "responsabilidad nuestra la recomendación, no podemos fallar si queremos que esa persona siga leyendo con nosotros". Es por ello que cada librería reúne a libreros altamente formados en la lectura. "Aquí somos cinco y lo positivo es que a cada uno nos gusta una cosa, por lo que abarcamos mucho terreno y siempre alguien va a poder ayudarte a escoger", resume.

Estrella Villalba pone el foco en el último Observatorio de la Librería, que evidencia que "el sector se mantiene estable y fuerte, ya que son más las librerías que han aumentado su facturación (16,7%) que aquellas que lo disminuyeron (5,5%) en el pasado año". En este sentido, expresa que, "además de poder consultar y ver los libros físicamente antes de comprarlos, en las librerías se ofrece un catálogo cuidadosamente seleccionado con libreros expertos que recomiendan y sirven de guía a cualquier tipo de lector. Y si, además, tomamos en consideración el componente de retorno que tiene para las ciudades (generación de trabajo, tejido comercial, patrimonio cultural, etc.), las ventajas de comprar en una librería son todas", destaca.

Pese a estos datos, el presidente de la Asociación Provincial de Libreros lamenta que Huelva "no tiene una oferta tan amplia de librerías si se tiene en cuenta su población", aunque sí que pone en valor el trabajo, la dedicación y el esfuerzo de todas aquellas que están para ofrecer lo que los onubenses se merecen.

Todas ellas suponen un gran activo cultural para Huelva y el hecho de que también existan algunas especializadas como Welba, en temática religiosa, o Baobab, que pese a abrir su catálogo a todos los géneros dedica un amplio espacio al infantil, enriquecen la oferta.