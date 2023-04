Los juzgados de Huelva tardarán más de un año en ponerse al día tras la huelga de Letrados

Los juzgados de Huelva volvieron a recuperar la normalidad este miércoles tras ser desconvocada la Huelga de Letrados que comenzó a principios del mes de enero.

El acuerdo entre asociaciones y Ministerio de Justicia no ha venido acompañado tal y como podría esperarse de un plan de recuperación de los atrasos acumulados en las salas onubenses. "Se está barajando pero por ahora no se contempla, un plan de refuerzo requeriría nuevas negociaciones con los funcionarios sobre el número de horas y en función del colapso que lleve cada juzgado. En cualquier caso sería algo voluntario y no sabemos si se va a llevar a cabo o si se van a aceptar las condiciones", explica Alfredo Malo Lara, delegado en Huelva del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia.

Los letrados aseguran que "trabajan ahora a destajo" para ponerse al día con las horas perdidas. "Además de los propios ciudadanos, somos los primeros afectados porque el trabajo no ha dejado de crecer en estos meses", advierte Malo. "Esta todo colapsado, hay un aumento muy grande en el número de asuntos, retrasos de más de un mes y medio en el reparto de demandas, casi 400 o 500 solo en los juzgados de primera instancia".

Acerca de cuando comenzarán a entrar juicios y procedimientos iniciados esta semana, los letrados calculan que "entre siete y ocho meses", en función del procedimiento y el colapso previo del juzgado en cuestión. También existe en los juzgados onubenses muchísimo dinero consignado, "unos quinientos ingresos que no pueden hacerse a la vez y que tendrán que ir saliendo de forma escalonada" lo que supone una merma en casos como las pensiones alimenticias o en casos de violencia de género.

Además de estas transferencias monetarias, los procedimientos más afectados serán sin duda las citaciones y los señalamientos mientras que los juicios atrasados en enero empezarán a verse meses más tarde. "En el mejor de los casos entre septiembre y octubre y nunca antes de junio". En total, la normalidad real en los juzgados no se espera, al menos, hasta dentro de un año y siempre que se pongan en marcha los oportunos refuerzos.

Reivindicaciones en cascada

Los atrasos no son la única preocupación que afecta a los juzgados de Huelva. El logro del cuerpo de letrados tras tres meses de dura negociación con el Gobierno puede generar una oleada de reivindicaciones de otros cuerpos judiciales. En concreto, se teme que jueces, fiscales y otros funcionarios de la Administración de Justicia puedan exigir revisiones de sus condiciones laborales y salariales en los próximos meses.

De darse el caso, las condiciones para el sistema de justicia onubense "es difícil conocer el alcance que podrían tener tres meses de parón para este tipo de perfiles", aseguran fuentes sindicales. "Desde luego en provincias como Huelva, sin plan de contingencia ni Ciudad de la Justicia, podríamos hablar de un colapso importante en cuestiones esenciales, por ejemplo en violencia de género".

Los letrados pusieron fin a la Huelga tras decir sí de forma mayoritaria a la propuesta del Ministerio de Pilar Llop. Una oferta que contemplaba una subida salarial de hasta 450 euros brutos al mes, un aumento ligeramente inferior a lo demandado inicialmente por los letrados donde se llegaron a plantear subidas de hasta 600 euros.

El acuerdo se selló el pasado martes con el respaldo del 76%, un rechazo del 21% y una abstención del 3%. "Solo fue posible gracias a la intervención del Ministerio de Hacienda, el de Justicia solo nos trató con dejadez. Nunca pretendimos que la huelga fuera tan radical pero no nos dejaron otra salida", concluyó el representante de los Letrados onubenses.