La instrucción por el atropello múltiple en Gibraleón, a punto de finalizar al cumplirse un año del suceso

El juzgado de Instrucción número 5 de Huelva está a punto de finalizar la instrucción por el atropello múltiple en el que un hombre arrolló a varias personas en dos terrazas de Gibraleón el 9 de octubre de 2022 (coincidiendo con la Feria de San Lucas del municipio) y que se saldó con el fallecimiento de otro hombre de 35 años, así como causó lesiones a diversas personas, graves en el caso de dos de ellas.

Así lo ha indicado el abogado de la familia de la víctima mortal, José Luis Orta, quien ha explicado que la instrucción está "prácticamente finalizada" a expensas de los informes médicos de alta de dos de los lesionados, que son los afectados más graves de los ocho arrollados. Calcula que "en un mes o como mucho dos finalizará", tras lo cual se entregará la instrucción a las partes para que eleven sus respectivos escritos (Fiscalía, acusación particular y defensa) a la Audiencia Provincial para la celebración del juicio, que se prevé con jurado popular.

De este modo, ha apuntado que "un asesinato está claro que hay, porque está consumado", pero de momento se desconoce la calificación que realizará la Fiscalía con respecto al resto de lesionados, dependiendo además de cada caso individual. Asimismo, en el mes de mayo se presentó el informe de los médicos forenses sobre el estado mental del acusado que "es muy importante" porque "hay dos principios básicos", el primero es el reconocimiento de los hechos y el segundo "saber si esta persona tiene algún problema mental".

Con respecto al reconocimiento de los hechos, ha apuntado que el acusado "los reconoce en todo momento", por lo que "no se va a discutir en el juicio la autoría", motivo por el cual destaca la "importancia" del informe forense para determinar la capacidad de esta persona y si es un enfermo mental, por lo que "podría ser internado en un psiquiátrico" o si queda demostrado como hecho probado que era consciente de sus actos, ir a prisión. A este respecto, el informe forense indica que esta persona "estaba consciente y lúcida", así como que "no se le aprecian trastornos" pero si tiene "fracaso para adaptarse a las normas sociales, irritabilidad y agresividad" y que "en el momento en el que comete los hechos no se entiende que sea bajo los efectos de consumo de cocaína". Por ello, según el citado informe, "sus capacidades cognitivas y volitivas (la capacidad de decidir y ordenar la propia conducta) se encuentran indemnes, siendo capaz de comprender el alcance y las consecuencias de los hechos que se le imputa", así como que "reúne un criterio de trastorno antisocial".

Por todo ello, el abogado de la acusación particular tiene la intención de solicitar que el principal acusado por los hechos sea juzgado por "asesinato consumado" y "tentativas de asesinato" en relación a las personas que resultaron heridas de diversa consideración, toda vez que ha apuntado que "lo razonable" es que el juicio se celebre antes del verano de 2024.

LOS HECHOS

Los hechos sucedieron pasadas las 16:30 del domingo 9 de octubre de 2022 cuando el 112 recibió la primera de varias llamadas de auxilio que solicitaban asistencia sanitaria urgente para varias personas que habían resultado heridas tras ser atropelladas por un turismo que se había dado a la fuga en la terraza de un bar situado en la avenida de Andalucía. El individuo "dio marcha atrás y arrolló otras de las terrazas de la misma vía de la localidad".

Los servicios sanitarios confirmaron que en el suceso falleció una persona y que otras siete resultaron heridas. Esta persona se dio a la fuga y la Guardia Civil logró detenerla varias horas después en el término municipal de San Juan del Puerto. Asimismo, el juez de instrucción dio orden de realizarle una valoración médica y autorizó a los responsables sanitarios del centro penitenciario a realizar los traslados que considerasen convenientes.

Tras ello, fue ingresado en el área de Salud Mental donde permaneció detenido a la espera de que se determinara que podía prestar declaración ante el juez. Tras ello, el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva acordó el 13 de octubre el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de esta persona a la que se investigaba por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria en concurso con un delito de homicidio y varios delitos de lesiones.

Durante su comparecencia ante el juez, el detenido se acogió a su derecho constitucional a no declarar y fue ingresado en el Centro Penitenciario de Huelva con medidas de aislamiento del resto de internos para evitar posibles riesgos para su integridad física, aunque después fue trasladado a Sevilla.