Las instituciones de Huelva condenan la violenta muerte de Alicia Rodríguez

La puerta del Ayuntamiento de Huelva ha acogido hoy un minuto de silencio por la muerte de la onubense Alicia Rodríguez el pasado viernes en la localidad jienense de Marmolejo, presuntamente a manos de su pareja. Un acto que ha estado presidido por el alcalde, Gabriel Cruz, y ha contado con la presencia de miembros de la corporación municipal, representantes de diferentes instituciones onubenses, del Movimiento Feminista de Huelva y de los medios de comunicación locales, que han despedido a la reportera gráfica con una gran ovación.

"Cuando uno se entera de lo que le ocurre a Alicia se te ponen los pelos de punta. Ya está bien. Hay que tomar medidas y parar esto. No hay derecho, no es justo. No somos una sociedad digna si permitimos que estas cosas pasen. Y yo creo que es tarea de todos. Pero desde luego, los mensajes tienen que ser inequívocos. Sí hay violencia machista. Sí hay violencia de género. Y la última víctima se llama Alicia Rodríguez, compañera nuestra. Cámara de televisión, una profesional como un camión. Una mujer increíble, fantástica y genial. Pero sobre todo un ser humano que tiene derecho a vivir, a vivir su vida y vivirla en libertad. Y se la han quitado", ha expresado el alcalde de Huelva.

"Es un día muy triste para la provincia de Huelva. Tenemos que lamentar todos los casos de violencia que se han producido. Nos da datos de que algo se está haciendo mal. Hay que ver esto como una cuestión de Estado, hay muchas cosas que tienen que revisarse. Solamente me quedan palabras de rechazo y repulsa ante esta conducta machista y que nos asesina a mujeres día a día simplemente por el hecho de ser mujeres", ha expresado la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón.

También se ha guardado un minuto de silencio en la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Allí, la delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Bella Verano, ha mostrado las condolencias y el apoyo de la Junta de Andalucía a la familia, amigos y compañeros de profesión de Alicia Rodríguez. En declaraciones a los medios, tras el minuto de silencio que se ha guardo en la sede de la Delegación del Gobierno y en el que han participado los delegados territoriales, representantes de otras administraciones y personal de la Administración autonómica, ha afirmado que “tenemos que luchar con uñas y dientes contra esta lacra social que es la violencia machista. Es una violencia hacia la mujer por el hecho de ser mujer”.

Por su parte, desde el Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía "pedimos a los medios de comunicación que den un paso más contra la violencia machista entrando a fondo en el análisis de su origen, y no limitándose a informar sobre los casos que como un goteo permanente se vienen sucediendo. Es hora de levantar la alfombra y ver qué se esconde tras este tipo de terrorismo, abriendo un debate sobre las relaciones de poder entre hombres y mujeres y poniendo en valor la igualdad como un Derecho recogido en nuestra Constitución".