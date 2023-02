La inflación hunde las rebajas en Huelva

La rebajas no están funcionando como esperaban los comerciantes. Así lo ha señalado el presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, quien ha señalado que el periodo de rebajas está siendo de "poco movimiento". Un hecho, aclara, por el que los establecimientos "presentarán números muy deficitarios" en la comparativa con otros años, debido a que la inflación ha repercutido en que el cliente "disponga de menos dinero para gastar".

En este sentido, Gemio ha expresado que "exceptuando la primera semana en la que hubo más movimiento y donde se notó un poco de alegría en las compras", las rebajas "han perdido todo su efecto" y los comerciantes "van a presentar números deficitarios comparados con otros años".

"Con estos números está claro que las rebajas en Huelva no han funcionado este año, al igual que no ha funcionado ni la Navidad ni nada", ha lamentado.

Al inicio de este periodo de descuento, el propio Gemio se mostraba esperanzado y que esperaba que "se dieran lo suficientemente bien para que ayuden a sufragar las pérdidas" y las "malas ventas" que han tenido durante el periodo navideño.

Sin embargo, según ha manifestado el propio presidente de los comerciantes onubenses la razón de esta bajada de las ventas se encuentra es que "el cliente tiene menos dinero para gastar", ya que "a la inflación se une que el pequeño comercio no ha aplicado en el precio al cliente el coste de los proveedores".

Pese a que el comerciante es "optimista por naturaleza" y que los comercios de barrio iniciaron las rebajas con unos descuentos "agresivos" porque "necesitan hacer dinero", no se ha traducido en las ventas. Los descuentos, de entre el 40 y el 60%, se realizaron para hacer frente a las grandes superficies, ya que "lo importante es llevar a cabo las ventas que permitan subsistir".

"Pero la gente tiene menos dinero porque le ha subido la hipoteca, la luz, el gasoil, todo. Al final si tienes diez y primero tienes que pagar la vivienda, la alimentación y el combustible, pues te queda muy poco para gastar, por lo que el recorte se encuentra en el consumo de elementos que no son básicos", ha lamentado.

Así, Gemio ha remarcado que esta situación se ha dado en "todos los sectores", por eso hablan "tan claro", ya que ha afectado tanto a tecnología, textil o joyería.

Desconcierto entre los comerciantes

Ante la situación actual, Gemio ha declarado que hay "mucho miedo" y este es "el enemigo número uno del consumo", por lo que "cuanto más miedo tiene el consumidor, menos gasta" y "no lo hace porque no sabe que le va a venir el mes que viene o la semana siguiente", por lo que ha señalado que "hasta que no se acabe con esta incertidumbre, suban un poco los sueldos y baje la inflación no volverá a gastarse dinero en la calle".

"Los ánimos están bajos en el sector, pero cuando te das cuenta de que el cliente no tiene dinero para consumir, difícilmente puedes presentar números positivos, hay que tirar para adelante y esperar a ver cómo se da la temporada de primavera", ha concluido.