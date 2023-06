Un incierto escenario político en la provincia de Huelva a 24 horas para las investiduras

Las elecciones del pasado 28 de mayo dejaron un doble escenario inédito en la provincia de Huelva. En primer lugar terminó la hegemonía socialista con un triunfo del PP que alcanzó para conquistar la Diputación Provincial, emblema del dominio territorial onubense. Por otro, y como consecuencia de esa irrupción popular, abrió un escenario inédito en Huelva. En el 25% de los municipios, incluida la capital, serán necesarios pactos de gobierno o investidura.

De los 80 municipios de Huelva, hubo 19 que no dejaron resultados concluyentes. Son Aljaraque, Alosno, Aroche, Arroyomolinos, Cartaya, Castaño del Robledo, Cumbres Mayores, Encinasola, Huelva, Isla Cristina, Nerva, La Palma del Condado, Paterna del Campo, Punta Umbría, Trigueros, Valverde del Camino, Zalamea la Real y Zufre. En todos ellos se han sucedido en las últimas dos semanas las negociaciones, conversaciones y contactos para alcanzar diferentes fórmulas que permitan acuerdos de investidura o a pactos de gobierno, formando equipos o gobernando en solitario.

El PP tiene garantizados o muy avanzados los contactos para gobernar en Aroche (donde anunció un pacto con Ciudadanos) y espera hacerlo con mayoría relativa en Aljaraque, Alosno, Cartaya, Castaño del Robledo, La Palma y Trigueros. En cambio en Valverde se volverá a repetir la misma situación que sucedió hace cuatro años. Pese a ser la fuerza más votada no podrá formar gobierno al sumar el bloque de izquierdas una mayoría suficiente. En su caso volverá a ser Syra Senra la alcaldesa. En la capital la alcaldesa será Pilar Miranda. Ya anunció en su primera rueda de prensa que acudiría a la investidura para hacer valer su triunfo en las urnas sin desvelar la fórmula con la que obtendrá los votos necesarios para su toma de posesión este sábado en el Gran Teatro.

El PSOE prefiere no desvelar sus cartas. Los socialistas cuentan con Valverde y Nerva, donde podrán gobernar gracias a los pactos de investidura. Siguen abiertas las vías para pelear en el resto de consistorios en los que hay opciones matemáticas para ello. Pero no todo es PP-PSOE. Hay un ayuntamiento de enorme repercusión donde será necesaria una alianzas. En Punta Umbría todo hace indicar que será José Carlos Hernández Cansino el alcalde. No obstante necesita al menos de la abstención de uno de los miembros de la oposición. En Isla Cristina PSOE y Andalucía por Sí firmaron ayer un pacto para gobernar. De este modo, el socialista Jenaro Orta será investido de nuevo alcalde de la localidad, mientras que Francisco Zamudio, seguirá siendo teniente de alcalde, mismo cargo que en la pasada legislatura.

El dato más relevante, que refleja el ascenso meteórico del PP es que ha accedido a 15 nuevas alcaldías que no estaban en su poder. Ha sumado 329 concejales, lo que le garantiza gobiernos en nuevos ayuntamientos hasta ahora gobernados por PSOE, entre ellos, Cortegana, Niebla, Ayamonte, Rociana del Condado, El Cerro de Andévalo, Hinojos y Beas. Con esos datos, lo de menos es que haya perdido la de Santa Olalla del Cala, donde tenía una mayoría absoluta que ahora lo es del Partido Socialista.