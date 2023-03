Los hosteleros onubenses no contemplan la contratación en origen por la falta de camareros

La contratación en origen no es actualmente una posibilidad encima de la mesa para los hosteleros onubenses. Así lo han asegurado fuentes de la patronal hostelera, quienes, no obstante, "estarán atentos a los picos de demanda" y mantendrán pronto una reunión "para abordar los posible desajustes entre oferta y demanda" que puedieran darse en los meses de verano.

El secretario de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de Huelva (Bareca), Francisco Muñoz, ha anunciado que actualmente "no se contempla contratar personal de otros países" como está sucediendo en la provincia de Cádiz, puesto que "no existe aún esa necesidad de demanda" en la provincia.

Los hosteleros no descartan, sin embargo, la incorporación de personal de otras comunidades. "El año pasado en La Antilla hubo que reforzar las plantillas con una decena de trabajadores de Badajoz", asegura Muñoz quien ha confirmado que en los próximos días se mantendrán encuentros con el resto de asociaciones para consensuar cuál será la hoja de ruta si finalmente hay problemas de contratación.

La contratación en origen esta siendo una de las alternativas más demandadas por los empresarios para hacer frente a la escasez de mano de obra, en los últimos años, en sectores como la agricultura . Una opción que ahora está calando también en la hostelería en provincias como Cádiz, donde la patronal ya ha consultado sobre la posibilidad de incorporar un contingente de profesionales de las escuelas de hostelería de Marruecos.

Escasez de condiciones laborales dignas

Desde los principales sindicatos, sin embargo, se llevan las manos a la cabeza cuando escuchan hablar de plazas en hostelería sin cubrir. "No falta mano de obra ni trabajadores cualificados, lo que verdaderamente escasea son condiciones laborales dignas", asegura Julia Perea secretaria general de CCOO en Huelva.

Perea considera "una verguenza" que se plantee siquiera la posibilidad de recurrir a mano de obra extranjera cuando "tanto en Huelva como en Cádiz hay personal suficiente en búsqueda activa de empleo en hostelería". El problema, según la secretaria general, "es que en la mayoría de los casos, especialmente en bares y restaurantes, no se cumplen los convenios" lo que hace que "la gente busque salida en otros sectores donde se les da de alta las horas que trabajan y en los que pueden conciliar vida familiar y laboral porque no tienen contratos partidos".

Para la representante de CCOO, Huelva debe aspirar a ser un destino de calidad a nivel turistico pero no a cualquier precio. "Debemos apostar por la profesionalización para evitar la fuga de talentos, mejorando las condiciones laborales para que los trabajadores y trabajadoras no se vean obligados a emigrar o a recurrir a otros sectores", asegura.

Desestacionalizar las playas como solución

Para dar salida a la mano de obra en hostelería, el consejero de Turismo, Cultura y Deporte, Arturo Bernal, aboga por "desestacionalizar el segmento de sol y playa", una liberalización de las condiciones que permitiría a los establecimientos de playa abrir durante todo el año y no únicamente durante las épocas vacacionales como Semana Santa y vacaciones de verano.

Uno de estos establecimientos, el Pura Vida de Punta Umbría lleva abriendo, tal y como indica su gerente Manuel Bernal, "todo el invierno, los fines de semana de jueves a domingo" y cuyas perspectivas de cara a las vacaciones de Semana Santa son "muy buenas" gracias a las previsiones de la AEMET.

"Queremos reforzar de cara a Semana Santa y vacaciones de verano pero tenemos un problemón con el personal", asegura Bernal. "La gente no quiere trabajar cuando se trata de festivos. Nos acusan de no pagar como se debe y eso es mentira. El año pasado tuvimos que cerrar salones por falta de personal y este año vamos por el mismo camino". El empresario asegura que, al menos en su caso, "pagamos muy bien, por encima de convenio y pagando todas las horas extra que además se acuerdan con los trabajadores".

Bernal asegura que el problema se extiende cuando se habla de la preparación de los aspirantes. "No solo es que no haya personas para trabajar sino que mucha de las que hay no están cualificadas", lo que añade un problema más para la demanda de estas empresas de sol y playa.