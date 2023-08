Los hosteleros aseguran que el consumo en verano ha estado "por debajo" de las expectativas

Durante el verano son muchos los que salen de sus ciudades buscando la costa. Aún así, este año, el presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de Huelva, Antonio Ramón Macías, ha asegurado que la temporada estival se ha comportado "por debajo de las expectativas que teníamos creadas" en la provincia, ya que, aunque "no ha ido mal, se ha notado la reducción del consumo", toda vez que ha señalado a la inflación como a las sucesivas olas de calor como causas.

El presidente de los hosteleros de Huelva ha señalado que "tanto en el interior como en la costa, no ha sido un verano lo suficientemente bueno", ya que "se ha notado que el consumo se ha ralentizado un poquito". Al respecto, ha explicado que "ha habido más visitantes, pero el gasto medio por consumidor ha disminuido", por lo que afecta a la hostelería, "no tanto a la hotelería, que tiene cifras de casi récord, pero a los establecimientos sí". "Si el nivel adquisitivo de los visitantes es un poco más bajo, lo que hacen es que se queda en el hotel y no salen y no hacen el gasto en los restaurantes y bares", ha remarcado.

Asimismo, ha subrayado que el invierno "más o menos se ha comportado bien", pero "teníamos las expectativas basadas en lo calculado con respecto al año pasado", por lo que "en términos generales, sí que ha disminuido el consumo". Además, ha reiterado que la reducción del consumo "se ha notado prácticamente tanto en el interior como en la costa", y "así lo han trasladado los compañeros", ya que "todos han coincidido en la misma valoración", es decir, "no significa que haya estado mal, pero bastante menos que con respecto al año pasado", aunque "el pasado verano la gente salió con más alegría después del año y medio de Covid".

Además, Macías ha apuntado a las olas de calor como otra de las causas del bajo consumo, ya que "la temperatura afecta negativamente a la hostelería, sobre todo a nivel de costa", puesto que "los establecimientos, al carecer de aire acondicionado, porque no los necesitan realmente, la gente no va".