El hospital Virgen de la Bella llama a donar sangre los días lunes, martes y miércoles en Lepe

El hospital Virgen de la Bella llama a la solidaridad de los donantes onubenses a través de una colecta de sangre que ha convocado para los próximos días 18, 19 y 20 de diciembre (lunes, martes y miércoles), de 17:00 a 21:00. La misma se ha organizado con el objetivo de anticiparse y reforzar las reservas de componentes sanguíneos de cara al periodo navideño, en el que se produce un descenso en las donaciones por la acumulación de días festivos, de manera que la actividad en los hospitales pueda mantenerse con normalidad.

La donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud y es un gesto que salva vidas, pudiendo las mujeres donar tres veces al año y los hombres cuatro veces, con un intervalo mínimo de dos meses entre donación. Por su parte, el plasma se puede donar cada 14 días. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida. Aunque el grupo sanguíneo más demandado actualmente es el A positivo, por sus especiales características inmunológicas tiene gran importancia el cero negativo. En cualquier caso, el Centro de Transfusión hace hincapié en que todos los grupos sanguíneos son fundamentales para las necesidades transfusionales de los hospitales.

Desde Salud han recordado que en la provincia se requieren una media diaria de 80 donaciones de sangre "para cubrir las necesidades generadas desde el sistema sanitario" y que puedan seguir realizándose todos aquellos actos médicos y quirúrgicos que precisan de una transfusión sanguínea